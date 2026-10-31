Реальные потери россии в войне убитыми и ранеными могут превышать 2 млн – The Economist

Национальная безопасность
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Реальные потери российской армии в войне против Украины могут составлять до 2,1 млн военнослужащих. Из них до 770 тысяч – погибшие.
Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Реальные потери российской армии в войне против Украины, учитывая убитых и раненых, могут составлять от 1,4 до 2,1 млн военных. Количество погибших российских солдат может достигать 770 тысяч.

Об этом говорится в аналитическом материале издания The Economist.

Цена вторжения: потери армии рф сравнялись с количеством населения ЕкатеринбургаДимитровград, Сургут, Тверь, Калуга, Екатеринбург. На инфографике «Слово и дело» – потери россии в войне по сравнению с населением русских городов.

По оценкам издания, россия продолжает терять значительно больше военных, чем Украина. Метаоценка издания свидетельствует, что количество погибших российских военных составляет от 374 тысяч до 770 тысяч. Общие потери, включая раненых, могут достигать от 1,4 до 2,1 млн человек.

Для сравнения, сайт UALosses приводит данные о 116 тысячах погибших украинских военных. Еще 106 тысяч защитников считаются пропавшими без вести.

В то же время, несмотря на значительные потери, российский диктатор владимир путин сохраняет стратегическую инициативу и продолжает усиливать давление на Украину. Поскольку российской армии не удается удерживать позиции на фронте и продвигаться вперед, москва наращивает интенсивность обстрелов украинских городов и инфраструктуры.

Аналитики также обращают внимание на ситуацию на фронте. За последние три месяца Украина смогла отвоевать в общей сложности 73 квадратных километра территории. Это фактически нивелировало половину территориальных достижений россии за текущий год.

Напомним, недавно в Генштабе сообщали, что по состоянию на 29 октября 2026 года потери российской армии в живой силе за текущий месяц достигли 49 040 человек. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Также как известно, в течение суток 21 октября российская армия потеряла на войне против Украины 2250 военнослужащих. Это самые большие суточные потери личного состава оккупантов с начала полномасштабного вторжения.

А в НАТО сообщали, что потери российской армии за прошлый месяц составляли более 50 тысяч военных, тогда как украинские – около 5 тысяч.

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