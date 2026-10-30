На Буковине задержали сотрудников ТЦК, которых подозревают в пытках и взяточничестве

На Буковине сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника одного из отделов Черновицкого районного ТЦК и СП, а также четырех его подчиненных. Их подозревают в незаконном задержании и пытках военнообязанных, похищении человека и вымогательстве взяток.

Об этом сообщили в ГБР.

13 октября 2026, 11:56 Контрактная мобилизация: почему финансовые стимулы могут увеличить количество добровольцев Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему финансовая мотивация, установленные сроки службы и дополнительные льготы могут побудить украинцев добровольно подписывать военные контракты.

По данным следствия, должностные лица ТЦК могли силой удерживать мужчин на улицах города Кицмань, а затем применять к ним насилие в помещении военкомата, чтобы заставить согласиться на мобилизацию.

В частности, следователи установили обстоятельства инцидента, который получил огласку в начале февраля 2026 года. Тогда во время задержания военнообязанного, по данным следствия, применили травматическое оружие, в результате чего он получил ранение ноги. Несмотря на это, мужчину доставили в ТЦК, где ему, по версии следствия, не оказали необходимую медицинскую помощь и заставляли самостоятельно извлекать пулю из раны.

Еще один случай произошел 30 сентября. По материалам производства, должностные лица ТЦК могли похитить мужчину из-за личного конфликта. За ним следили, а когда он приблизился к пешеходному переходу, якобы силой затащили в автомобиль.

Мужчина, по информации следствия, является участником боевых действий, который с начала полномасштабного вторжения защищал Украину, в частности принимал участие в боях за Киев, Ирпень и Бахмут.

Кроме того, по данным правоохранителей, они задокументировали вероятное вымогательство и получение 5,5 тысяч евро от военнообязанного за его освобождение после задержания.

В целом, по данным следствия, речь идет об одном эпизоде вероятного похищения человека, четырех случаях вероятных пыток, а также вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

21 октября во время спецоперации ГБР задержало всех пятерых фигурантов. Начальнику отдела и троим его подчиненным сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном группой лиц с причинением потерпевшему физических страданий.

Четырем подчиненным также инкриминируют получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. Двоим из них дополнительно сообщили о подозрении в пытках, совершенных представителем государства.

Самая суровая санкция по инкриминируемым статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В то же время в соответствии с Конституцией Украины, задержанные считаются невиновными в совершении преступлений, пока их вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, недавно в Одессе осудили девятерых работников групп оповещения Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые похищали и пытали мужчин.

Кроме того, ранее сообщалось, что пятеро действующих и бывших руководителей районных ТЦК на Закарпатье и Буковине получили подозрение из-за внесения в реестр «Оберег» данных по меньшей мере о 857 фиктивно мобилизованных лицах.

Также в сентябре во Львове военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки применил силу к женщине. Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился в профильные органы с требованием провести проверку инцидента.

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