На российском аэродроме взорвался новейший истребитель Су-57 стоимостью $150 млн

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На российском аэродроме Ахтубинск во время запуска двигателей взорвался новейший истребитель Су-57 стоимостью $150 млн.
Фото російські ЗМІ

На российском военном аэродроме «Ахтубинск» 29 октября взорвался новейший многоцелевой истребитель Су-57. Инцидент произошел во время запуска двигателей самолета, стоимость которого оценивается примерно в 150 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, российский истребитель Су-57 оснащен турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1, также известным как «изделие 117».

В ГУР отмечают, что одной из возможных причин взрыва или катастрофического разрушения двигателей такого типа является использование авиационного топлива ненадлежащего качества. В то же время точную причину инцидента разведка не называет.

Ранее украинская разведка также сообщала о росте зависимости россии от импорта авиационного топлива. Это связано с сокращением внутреннего производства авиакеросина в результате украинских дальнобойных ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Напомним, недавно под Калининградом в российской федерации разбился вражеский истребитель Су-30СМ. Военный самолет, вероятно, совершал учебно-тренировочный полет.

Также летом в Московской области рф потерпел крушение самый современный российский истребитель Су-57. Самолет упал во время выполнения тренировочного полета, пилоту удалось катапультироваться.

А в начале июля российская оккупационная армия потеряла еще один ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», который активно применяется в войне против Украины.

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Россия Взрыв Самолет Истребители Аэродром Су-57
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