ВАКС приговорил экс-замглавы ГМС Пимахову к 9 годам лишения свободы

Политика
Читати українською
ВАКС приговорил бывшую заместительницу главы ГМС Дину Пимахову к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о взятках.
Фото getty images

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшую первую заместительницу председателя Государственной миграционной службы Дину Пимахову к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее признали виновной по делу о взятках за оформление документов иностранцам.

Об этом сообщили в Transparency International Ukraine.

По данным следствия, в июне 2017 года Пимахова во время встречи со знакомым попросила 1800 долларов неправомерной выгоды за оформление документов, необходимых для законного пребывания гражданина Вьетнама на территории Украины.

После получения этих средств чиновница попросила еще 30 тысяч долларов за ускоренное оформление украинского гражданства для гражданина Ирана по якобы территориальному происхождению. Речь шла о возможности получения гражданства в течение 4–5 месяцев.

По результатам рассмотрения дела ВАКС признал Пимахову виновной и назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Кроме того, суд запретил ей занимать определенные должности в течение двух лет.

Напомним, в декабре 2019 года НАБУ и САП сообщили Пимаховой о подозрении в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды.

Сначала суд отправил ее под домашний арест, который впоследствии продлевали. В июне 2020 года меру пресечения смягчили, изменив ночной домашний арест на личное обязательство.

Впоследствии ВАКС назначил уголовное производство в отношении Пимаховой к судебному рассмотрению по обвинению по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция Взятка ВАКС Суд Тюрьма Дина Пимахова Высший антикоррупционный суд Коррупция в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Лубинец ответил, почему Украина и рф не раскрывают точное количество людей, эвакуированных из Олешек
ЕС до сих пор закупает аммиак у российской компании, связанной с производством взрывчатки – СМИ
Экс-зампрокурора Львовщины осудили, но закрыли дело из-за смерти
Войска рф нанесли авиаудар по жилой застройке в Славянске, есть жертва и раненые
ВАКС уменьшил залог обвиняемому депутату Сумского облсовета
Российский корабль-шпион следил за учениями НАТО у берегов Шотландии
Миллиардеры потратили сотни миллионов на выборы в США: кто стал крупнейшим донором
Генштаб Польши заявил об угрозе дестабилизации под прикрытием протестов
мнениеВзлом приложения «Воздушная тревога»: чем это грозит и каким оповещениям можно доверять
ВАКС рассмотрит иск о конфискации активов полицейского из Киева
Больше новостей