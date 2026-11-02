ВАКС приговорил экс-замглавы ГМС Пимахову к 9 годам лишения свободы

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшую первую заместительницу председателя Государственной миграционной службы Дину Пимахову к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее признали виновной по делу о взятках за оформление документов иностранцам.

Об этом сообщили в Transparency International Ukraine.

По данным следствия, в июне 2017 года Пимахова во время встречи со знакомым попросила 1800 долларов неправомерной выгоды за оформление документов, необходимых для законного пребывания гражданина Вьетнама на территории Украины.

После получения этих средств чиновница попросила еще 30 тысяч долларов за ускоренное оформление украинского гражданства для гражданина Ирана по якобы территориальному происхождению. Речь шла о возможности получения гражданства в течение 4–5 месяцев.

По результатам рассмотрения дела ВАКС признал Пимахову виновной и назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Кроме того, суд запретил ей занимать определенные должности в течение двух лет.

Напомним, в декабре 2019 года НАБУ и САП сообщили Пимаховой о подозрении в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды.

Сначала суд отправил ее под домашний арест, который впоследствии продлевали. В июне 2020 года меру пресечения смягчили, изменив ночной домашний арест на личное обязательство.

Впоследствии ВАКС назначил уголовное производство в отношении Пимаховой к судебному рассмотрению по обвинению по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

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