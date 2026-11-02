Апелляционная палата вдвое уменьшила залог фигуранту дела Киевского метро

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила с 3,32 до 1,6 млн грн размер залога, определенного фигуранту Ростиславу Мамону. НАБУ и САП подозревают его в причастности к схеме нанесения 137,5 млн грн ущерба коммунальному предприятию «Киевский метрополитен».

Такое решение 28 октября приняла коллегия судей АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога размером 3,32 млн грн к Ростиславу Мамону. Он также обязан: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с рядом лиц; сдать на хранение загранпаспорта. Защитники подозреваемого подали жалобу на меру пресечения.

«Апелляционные жалобы – удовлетворить частично. Определение следственного судьи ВАКС от 18 сентября 2026 года в части определения размера залога в 3 328 000 грн – отменить. В этой части постановить новое определение, которым определить подозреваемому (Мамону – ред.) меру пресечения в виде залога в размере 1 600 000 грн. В остальной части определение следственного судьи ВАКС от 18 сентября 2026 года - оставить без изменений», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную группу, которая завладела 137,5 млн грн средств КП «Киевский метрополитен» во время организации доставки вагонов из Варшавы. По данным следствия, в конце 2022 года Варшавский метрополитен согласился безвозмездно передать Киеву 60 вагонов. Для их транспортировки в 2023 году столичное предприятие провело ряд тендеров. Победу в них одержала, как утверждают правоохранители, заранее определенная компания, предложившая значительно завышенную стоимость услуг – 190 млн грн.

После получения оплаты средства перевели на счет другой подконтрольной компании за рубежом. Часть денег направили реальному перевозчику, а 137,5 млн грн, по версии следствия, участники схемы присвоили. Подозрения по ч. 5 ст. 191 УК Украины получили экс-чиновник и трое сотрудников Киевского метрополитена, двое соорганизаторов и директор подконтрольной компании.

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