На Киевщине в пяти населенных пунктах зафиксировали ухудшение качества воздуха

Общество
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В Киевской области 2 ноября зафиксировали умеренный уровень мелкодисперсной пыли в пяти населенных пунктах. Жителям рекомендуют закрывать окна.
Фото ілюстративне 24 канал

В понедельник, 2 ноября, в пяти населенных пунктах Киевской области зафиксировали умеренный уровень мелкодисперсной пыли в воздухе. Местным жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

По данным мониторинга, умеренный уровень мелкодисперсной пыли зафиксировали в Иванкове, Белой Церкви, Вишневом, Борисполе и Броварах.

Специалисты предупреждают, что длительное воздействие такой пыли может вызывать дискомфорт при дыхании, особенно у детей, людей старшего возраста и лиц, чувствительных к раздражениям.

До улучшения ситуации жителям рекомендуют держать окна закрытыми, избегать длительного пребывания на открытом воздухе и пить достаточно воды. При наличии очистителя воздуха его советуют включить на максимальную мощность.

В то же время в других населенных пунктах Киевской области превышений допустимых показателей содержания химических и биологических веществ в воздухе не обнаружили.

В ОВА отметили, что погодные условия способствуют естественному рассеиванию загрязняющих веществ. Благодаря умеренному движению северо-западных воздушных масс общий индекс качества воздуха (AQI) остается в пределах нормы.

Уровень гамма-излучения на Киевщине также соответствует естественному фону.

Напомним, в сентябре в Обухове и Броварах Киевской области после российских атак зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха.

Также в Броварах Киевской области 4 сентября вспыхнул сильный пожар на промышленном предприятии в результате атаки рф. Граждан предупреждали об ухудшении качества воздуха.

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Киевская область Воздух Загрязнение воздуха в Киеве
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