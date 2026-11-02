В россии дроны, вероятно, атаковали нефтяную станцию «Самара»

Утром 2 ноября в Самарской области россии прозвучали взрывы. Вероятно, была атакована линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Самара» в поселке Просвет, где после атаки возник пожар.

Об этом в понедельник, 2 ноября, информирует мониторинговый канал «ASTRA» со ссылкой на данные очевидцев.

«Вероятно, атакована ЛПДС «Самара» вблизи поселка Просвет: со стороны одного из крупнейших европейских резервуарных парков поднимается черный дым», – говорится в заявлении «ASTRA»

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ЛПДС «Самара» – это крупный критический объект инфраструктуры магистрального трубопроводного транспорта нефти, расположенный в Самарской области. Официально об атаке на этот объект власти не заявляли, но местные жители подтвердили, что слышали взрывы и видели, как со стороны ЛПДС поднимается столб дыма.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ночью сообщал об атаке БПЛА без уточнения локаций.

«Идет отражение атаки ВСУ по нашей территории. Работают ПВО, мобильные огневые группы», – писал Федорищев.

Известно, что этот объект – один из крупнейших резервуарных парков в Европе. Станция насчитывает 71 резервуар с суммарным объемом хранения более 1,6 млн кубометров нефти.

Объект уже неоднократно подвергался атакам в октябре. Фиксировались удары и масштабные пожары 2, 7, 10 и 11 октября 2026 года.

Напомним, украинские военные в течение последних трех дней атаковали три российских нефтеперерабатывающих завода, которые суммарно обеспечивают около 10% нефтеперерабатывающих мощностей россии. Общая годовая мощность этих предприятий составляет приблизительно 33 млн тонн нефти.

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