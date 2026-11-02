ВАКС рассмотрит иск о конфискации активов полицейского из Киева

Высший антикоррупционный суд назначил на 18 ноября заседание по рассмотрению иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации активов матери бывшего руководителя Управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления Национальной полиции в Киеве Александра Дыбова Елены. В настоящее время Дыбов занимает должность начальника отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции в Киеве.

Такое решение 26 октября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск к экс-руководителю Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Киева Александру Дыбову и его матери Елене. В нем прокурор просил конфисковать автомобиль Dodge Durango 2018 года и земельный участок площадью 0,12 га в садоводческом обществе «Гатное-2». Указанные активы мать экс-полицейского приобрела в течение 2022–2023 годов. Фактически эти активы использовал чиновник и его жена. Однако анализом доходов и расходов представителя власти, его близких лиц установлена невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов. К тому же, мать Дыбова проживает на оккупированной территории.

«Принять исковое заявление к рассмотрению и открыть производство по делу по иску начальника четвертого отдела САП к (Дыбову Александру Николаевичу, Дыбовой Елене Никитичне – ред.) о признании необоснованными активов и взыскании их в доход государства. Назначить подготовительное судебное заседание на 18 ноября 2026 года на 09:30», – говорится в решении.

Напомним, САП подала иск к инспектору Нацполиции Харьковщины Заброде и его жене. Прокурор просил квартиру в Харькове площадью 127,5 квадратных метров в новостройке и машину Lexus LX450D 2018 года выпуска на сумму 7,8 млн грн. Анализом их доходов и расходов установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных источников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.