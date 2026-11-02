В США во время празднования Хэллоуина произошла серия стрельб, по меньшей мере 13 жертв

В Соединенных Штатах Америки во время празднования Хэллоуина произошла серия массовых стрельб в разных штатах. В результате вооруженных нападений погибли по меньшей мере 13 человек, еще 92 получили ранения. Среди жертв есть несовершеннолетние и беременная женщина.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранителей.

По подсчетам издания, выходные на Хэллоуин в этом году стали одними из самых кровавых в США за последние годы. Стрельба происходила вблизи университетов, в ночных клубах, на костюмированных вечеринках, а также возле магазинов и спортивных арен.

Один из первых смертельных инцидентов произошел вечером 30 октября в городе Фэрфилд, штат Калифорния. Неизвестный открыл огонь в магазине праздничных костюмов Spirit Halloween. В результате стрельбы погибла 31-летняя Констанс Гейджес, которая, по словам родственников, была беременна. Еще шесть человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

В штате Алабама после традиционного футбольного матча Magic City Classic в Бирмингеме произошла стрельба вблизи стадиона Legion Field. Один человек погиб, еще восемь получили ранения. Полиция задержала 17-летнего подростка, у которого обнаружили оружие с устройством для автоматической стрельбы.

В штате Делавэр в течение чуть более часа произошли две массовые стрельбы. В городе Эллендейл неизвестный открыл огонь по участникам вечеринки под открытым небом. Девять человек получили пулевые ранения, впоследствии 17-летняя девушка скончалась в больнице.

Еще шесть человек пострадали в результате стрельбы на переполненной улице вблизи Делавэрского университета в городе Ньюарк.

Больше всего жертв зафиксировали в Далласе, штат Техас. В развлекательном районе Дип-Эллум произошли три стрельбы, в результате которых погибли четыре человека, еще по меньшей мере 15 получили ранения. Правоохранители отметили, что количество пострадавших может возрасти, поскольку некоторые люди самостоятельно обращались за медицинской помощью.

В городе Джексон, штат Миссисипи, двое мужчин в масках ворвались в ночной клуб, где проходила костюмированная вечеринка, и открыли огонь по посетителям. Погибли мужчина и женщина, еще четыре человека были ранены.

Кроме того, в Джексонвилле, штат Флорида, во время двух вечеринок погибли два человека, в том числе 17-летняя девушка. Еще 11 человек получили ранения. По данным полиции, оба инцидента стали следствием конфликтов, переросших в стрельбу.

О случаях вооруженного насилия также сообщали в штатах Мичиган, Канзас, Иллинойс, Индиана и Арканзас.

По данным Gun Violence Archive, с начала 2026 года в США зафиксировали уже почти 400 случаев массовой стрельбы — в среднем более одного такого инцидента ежедневно.

Напомним, накануне в американском городе Фэйрфилд (штат Калифорния) произошла стрельба в торговом центре Solano Town Center. В результате нападения по меньшей мере один человек погиб, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Также в июле в Сиэтле во время фестиваля еды Bite of Seattle произошла массовая стрельба, в результате которой три человека погибли, еще четверо получили ранения. Полиция задержала одного подозреваемого и разыскивает второго.

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