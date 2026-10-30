В Кремле ответили, будет ли путин говорить с Мерцем и Макроном

Российский диктатор владимир путин готов говорить с европейскими лидерами, в частности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Такое заявление в пятницу, 30 октября, сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, цитирует пропагандистское агентство «ТАСС».

По его словам, путин готов к телефонному разговору с другими европейскими лидерами.

29 октября 2026, 11:38 Звонок путину от лидеров Норвегии и Финляндии: пытается ли Кремль расколоть Европу Алексей Буряченко объяснил, почему путин согласился на разговор со Стьоре и Стуббом, как Кремль может использовать отдельный переговорный канал и какие риски и возможности это создает для Украины.

«Возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми», – ответил спикер Кремля на вопрос, готов ли путин к разговору с лидерами Германии и Франции Фридрихом Мерцем и Эмманюэлем Макроном, если они позвонят.

На уточняющий вопрос, касается ли это и президента Украины Зеленского, он ответил, что «никто пока не звонил».

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре 27 октября провели телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным.

Позже на звонок отреагировала премьер Дании Метте Фредериксен. Она заявила, что инициатива лидеров Норвегии и Финляндии не была согласованной с представителями из других стран Европы и не может достичь успеха.

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас активно идет подготовка встречи в трехстороннем формате со США и рф относительно завершения войны. Киев ожидает, что переговоры состоятся в промежутке между 6 и 10 ноября.

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