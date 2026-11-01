ФБР установило, кто стоит за масштабной кибератакой на Binance

Федеральное бюро расследований США заявило, что за масштабной кражей криптовалюты с биржи Binance, произошедшей около 29 октября, стоит Северная Корея. Сумма похищенных активов превышает 6 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении ФБР.

30 октября 2026, 09:35 Рекордный взлом в истории крипторынка: хакеры из КНДР похитили $6,3 млрд с Binance Хакеры из Северной Кореи похитили активы на $6,3 млрд с криптобиржи Binance. Биржа заморозила около $3 млрд и пообещала компенсировать убытки.

В бюро отметили, что эту деятельность северокорейских хакеров обозначили как TraderTraitor. По данным американских ведомств, в частности ФБР, Секретной службы США и уголовно-следственного подразделения Налоговой службы (IRS-CI), злоумышленники в основном конвертируют похищенные активы в Ethereum.

В дальнейшем хакеры могут отмывать эти средства через децентрализованные финансовые платформы (DeFi) и сервисы мгновенного обмена криптовалют.

ФБР призвало операторов узлов THORChain и RPC, криптообменники, DeFi-платформы, компании по анализу блокчейна и других поставщиков услуг с виртуальными активами блокировать транзакции, связанные с адресами, которые используют злоумышленники. Перечень этих адресов бюро обнародовало.

Напомним, о возможной кибератаке в ночь на 30 октября сообщил сооснователь Binance Чанпэн Чжао. В компании тогда отметили, что проверяют информацию об инциденте.

Впоследствии сообщалось о хищении с крупнейшей в мире криптобиржи Binance активов на 6,3 млрд долларов. По данным аналитических компаний, к атаке причастны северокорейские хакеры. Бирже удалось заморозить около 3 млрд долларов похищенных средств, а также она пообещала компенсировать нанесенный ущерб.

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