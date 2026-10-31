«Их место на свалке истории»: экс-премьер Польши предложил вынести Туску вотум недоверия

Бывший премьер-министр Польши и лидер политического объединения «Развитие плюс» Матеуш Моравецкий предложил вынести вотум недоверия правительству Дональда Туска.

Об этом экс-премьер написал на странице в соцсети Х.

30 октября 2026, 23:28 Столкновения возле Конституционного трибунала и заявления о «госперевороте»: что происходит в Польше В Польше произошли столкновения возле Конституционного трибунала, троих человек задержали. Оппозиция обвинила правительство в попытке госпереворота, а Навроцкий прервал визит в Сенегал.

Согласно словам Моравецкого, он предлагает создать техническое правительство под руководством бывшего главы Сейма Марека Юрека.

«Наше предложение – сформировать техническое правительство под руководством Марека Юрека до проведения выборов, по результатам которых будет сформировано новое парламентское большинство», – говорится в сообщении.

Также экс-премьер подчеркнул необходимость перезагрузки Конституционного трибунала Польши, поскольку, по его словам, это поддерживают разные политические силы – от партии Razem и движения Rozwój Plus до «Конфедерации».

Как уточнил политик, на этом также акцентировали внимание президент Кароль Навроцкий и легитимный глава Конституционного трибунала.

Моравецкий резко раскритиковал деятельность нынешней коалиции, назвав их правление катастрофическим.

«Их место на свалке истории и перед независимыми судами в роли обвиняемых», – заявил политик.

Согласно Конституции Польши, для того чтобы выразить вотум недоверия Кабмину, необходимо, чтобы это поддержало большинство депутатов Сейма – не менее 231 голоса.

Экс-глава правительства добавил, что завершение каденции текущего польского Кабмина должно стать лишь началом для реализации конкретного плана на будущее во избежание подобных политических кризисов.

Как известно, задержания произошли на фоне обострения противостояния вокруг Конституционного трибунала. Ранее было объявлено о временном отстранении от исполнения обязанностей главы учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Генеральный прокурор Вальдемар Журек подал ходатайство о снятии с них иммунитета.

Президент Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и среди ночи прибыл к Конституционному трибуналу. Во время входа произошла толкотня, стороны обвинили друг друга в нападении.

В частности, полиция задержала четырех человек во время беспорядков перед Конституционным трибуналом.

Напомним, послы Польши в Китае и Румынии Якуб Кумох и Павел Солох заявили об отставке из-за событий вокруг Конституционного трибунала страны.

Также министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек ожидает, что прокуратура отреагирует на действия президента Навроцкого во время инцидента с проникновением в здание Конституционного трибунала.

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