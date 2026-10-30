Силы обороны уничтожили пусковую установку «Искандер-М» в Курской области рф

Подразделения Сил обороны Украины поразили российскую пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в Курской области РФ. Также под удар попали склады боеприпасов, материально-технических средств и ремонтные подразделения противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что удары по военным объектам россиян нанесли 29 октября и в ночь на 30 октября.

В частности, украинские военные поразили пусковую установку ОТРК «Искандер-М» в районе перегрузки баллистических ракет вблизи Фатежа Курской области.

Кроме того, под удар попали склады боеприпасов российской армии вблизи Малоянисоля Донецкой области, Новоегоровки Харьковской области и Ганусовки Луганской области.

Также Силы обороны поразили склад материально-технических средств оккупантов в районе Беловодска, ремонтное подразделение вблизи Рубежного и ремонтно-восстановительную базу российских войск в районе Писаревки Луганской области.

«Каждая уничтоженная пусковая установка «Искандер-М» уменьшает способность армии РФ наносить баллистические удары по украинским городам. Поражение ремонтных подразделений усложняет противнику восстановление поврежденной техники и ее возвращение на фронт, а потеря складов боеприпасов снижает его огневые возможности», – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, 27 октября и в ночь на 28 октября Силы обороны Украины поразили три элемента противовоздушной обороны российской армии на территории РФ, а также склад материально-технических средств оккупантов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также ранее Силы обороны Украины поразили российские радиолокационные станции, пункты управления и места сосредоточения личного состава противника.

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