Кабмин направил более 350 млн грн на ремонт укрытий в роддомах и защиту больниц

Правительство выделило 354,6 млн грн на повышение безопасности медицинских учреждений во время российских обстрелов. Деньги используют для обустройства защитных помещений в роддомах, а также дополнительного укрепления больниц.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

1 октября 2026, 18:58 Сколько часов «желтой» и «красной» тревоги пережили Киев и области Украины в сентябре Красная и желтая опасность. Сколько дифференцированных сигналов тревоги прозвучало в Киеве и областях Украины в сентябре – на инфографике «Слово и дело».

Согласно плану, 294,8 млн грн получат 84 медучреждения, где принимают роды. Там отремонтируют укрытия, приспособив их для пребывания беременных, рожениц и новорожденных. В частности, обеспечат необходимые условия для отопления, освещения, водоснабжения и вентиляции.

Еще 59,8 млн грн потратят на дополнительную защиту больниц, подчиненных Минздраву.

«Речь идет об операционных, реанимациях, отделениях интенсивной терапии новорожденных, родовых залах и т.д. Для этого установят габионы, металлические ролеты и ударопрочную защитную пленку на окна», – уточнил Корецкий.

Финансирование обеспечат за счет перераспределения бюджета Минздрава без привлечения дополнительных расходов.

Напомним, в сентябре Кабинет министров утвердил новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы.

Также сообщалось, что правительство предоставит предпринимателям больше времени на обустройство укрытий или безопасных пространств.

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