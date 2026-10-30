В Украину идет волна арктического холода: синоптик предупредил о первом снеге

Общество
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В начале ноября в Украину может прийти арктический воздух. Синоптик предупредил о похолодании и вероятном первом снеге после 4 ноября.
Фото getty images

В начале ноября в Украину может прийти арктический воздух, который принесет ощутимое похолодание. После 4 ноября в отдельных регионах возможен первый эпизод предзимья с температурой около нуля, а также с осадками в виде снега.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

Когда выпадал первый снег на горе Поп Иван за последние 12 лет22 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал первый осенний снег Украины. «Слово и дело» показывает на инфографике, когда в Карпатах начинало снежить с 2015 по 2026 годы.

По его словам, температурная аномалия, которая наблюдалась в октябре, не может длиться вечно. В ближайшее время ожидаются два периода похолодания, после которых осень вернется к климатической норме.

Первая волна похолодания ожидается в воскресенье, 1 ноября. Черноморский циклон, заполняясь над восточными районами Украины, обусловит снижение температуры: ночью до 3–5 градусов, днем – до 9–11 градусов тепла. Ветер изменит направление на северный, из-за чего ощущение прохлады усилится.

В начале новой рабочей недели атмосферная циркуляция продолжит перестраиваться. Над Великобританией сформируется блокирующий антициклон, а Украина окажется на его восточной периферии. Это откроет путь для поступления арктического воздуха.

По предварительным оценкам синоптика, среднесуточная температура в регионе опустится ниже 8 градусов с тенденцией к дальнейшему снижению.

Арктический воздух также проникнет к южным морям, что может вызвать образование активных циклонов с значительными запасами влаги. В то же время их дальнейшую траекторию пока прогнозировать рано.

Большинство прогностических центров сходятся на том, что после 4 ноября возможен первый эпизод предзимья: температура приблизится к нулю, а осадки кое-где будут выпадать в виде снега и мокрого снега.

Напомним, в начале октября украинцев предупреждали о первых ночных заморозках. В частности, прогнозировалось, что 2–3 октября температура упадет от 0 до минус 3 градусов мороза.

А из нашей инфографики можно узнать, когда выпадал первый снег на горе Поп Иван за последние 12 лет.

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