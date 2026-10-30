В Украину идет волна арктического холода: синоптик предупредил о первом снеге

В начале ноября в Украину может прийти арктический воздух, который принесет ощутимое похолодание. После 4 ноября в отдельных регионах возможен первый эпизод предзимья с температурой около нуля, а также с осадками в виде снега.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

22 сентября 2026, 17:57 Когда выпадал первый снег на горе Поп Иван за последние 12 лет 22 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал первый осенний снег Украины. «Слово и дело» показывает на инфографике, когда в Карпатах начинало снежить с 2015 по 2026 годы.

По его словам, температурная аномалия, которая наблюдалась в октябре, не может длиться вечно. В ближайшее время ожидаются два периода похолодания, после которых осень вернется к климатической норме.

Первая волна похолодания ожидается в воскресенье, 1 ноября. Черноморский циклон, заполняясь над восточными районами Украины, обусловит снижение температуры: ночью до 3–5 градусов, днем – до 9–11 градусов тепла. Ветер изменит направление на северный, из-за чего ощущение прохлады усилится.

В начале новой рабочей недели атмосферная циркуляция продолжит перестраиваться. Над Великобританией сформируется блокирующий антициклон, а Украина окажется на его восточной периферии. Это откроет путь для поступления арктического воздуха.

По предварительным оценкам синоптика, среднесуточная температура в регионе опустится ниже 8 градусов с тенденцией к дальнейшему снижению.

Арктический воздух также проникнет к южным морям, что может вызвать образование активных циклонов с значительными запасами влаги. В то же время их дальнейшую траекторию пока прогнозировать рано.

Большинство прогностических центров сходятся на том, что после 4 ноября возможен первый эпизод предзимья: температура приблизится к нулю, а осадки кое-где будут выпадать в виде снега и мокрого снега.

Напомним, в начале октября украинцев предупреждали о первых ночных заморозках. В частности, прогнозировалось, что 2–3 октября температура упадет от 0 до минус 3 градусов мороза.

А из нашей инфографики можно узнать, когда выпадал первый снег на горе Поп Иван за последние 12 лет.

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