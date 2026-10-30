ВАКС поднял вопрос опеки ребенка обвиняемой судьи из Харькова

Высший антикоррупционный суд поднял вопрос опеки несовершеннолетнего ребенка судьи Дзержинского районного суда города Харькова Ирины Грищенко, которую приговорили к 8 годам лишения свободы за получение неправомерной выгоды.

Такое решение 26 октября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновной судью райсуда Харькова Ирину Грищенко в получении неправомерной выгоды. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с запретом в течение 3 лет занимать должности в судебных и правоохранительных органах и с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества. Одновременно суд поднял вопрос опеки над несовершеннолетним ребенком обвиняемой.

«Поднять перед Службой по делам детей Харьковской областной военной администрации вопрос об устройстве ребенка (Грищенко – ред.) или установлении над ним опеки. О принятых Службой по делам детей Харьковской областной военной администрации мерах сообщить в Высший антикоррупционный суд и обвиняемой», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП совместно со сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили Грищенко сразу после получения неправомерной выгоды в 4000 долларов.

По версии следствия, она получила эти средства за вынесение определения о возвращении обвиняемому по уголовному производству более 30 тысяч долларов. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2020 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.