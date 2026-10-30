Апелляция оставила под стражей подчиненного экс-нардепа Микитася

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей подчиненного бывшего народного депутата Максима Микитася, директора ООО «Метробуд» Валентина Елизарова с альтернативой 9 млн грн залога.

Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, но не указывает фамилию подозреваемого.

По информации «Слово и дело», речь идет именно об Елизарове. Как известно, Высший антикоррупционный суд взял под стражу директора фирмы «Метробуд» Валентина Елизарова. Альтернативой ему определили 20 млн грн залога. В дальнейшем арест продлили с альтернативой 9 млн грн залога. Сторона защиты подала на это решение апелляционную жалобу.

«30 октября 2026 года АП ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 15 октября 2026 года о продлении срока действия меры пресечения руководителю ООО в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 9 млн грн залога. В настоящее время залог не внесен, лицо находится под стражей. По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, а определение следственного судьи ВАКС – без изменений», – информирует суд.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении фигурантам материалов операции «Форест Гамп». Среди них, в частности, нардеп Вадим Столар и экс-нардеп Максим Микитась, бывшая заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая и другие.

До этого НАБУ и САП обнародовали материалы спецоперации «Форест Гамп». Детективы разоблачили преступную группу, которой руководили действующий и бывший народные депутаты, а также чиновники Офиса президента.

Позже антикоррупционные органы обнародовали новые детали операции «Форест Гамп» о разоблачении преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего нардепов.

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