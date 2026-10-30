Апелляция пересмотрит конфискацию активов чиновницы Госпродпотребслужбы

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на конфискацию активов заместителя начальника управления защиты прав потребителей и контроля за регулируемыми ценами Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Ирины Русак-Котелевец.

Такое решение 26 октября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы чиновницы Госпродпотребслужбы в Днепре Ирины Русак-Котелевец. Речь идет об автомобиле Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска минимальной рыночной стоимостью более 2,48 млн грн. Представитель ответчиков подал апелляционную жалобу.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе представительницы, поданной на решение Высшего антикоррупционного суда от 14 сентября 2026 года. Установить срок до 2 ноября 2026 года включительно, в течение которого прокурор может подать отзыв на апелляционную жалобу», – говорится в решении.

Напомним, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск к чиновнику Госпродпотребслужбы. По данным прокуратуры, она приобрела в собственность автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска. В июле 2024 года чиновница приобрела эту машину за 10 тыс. грн, а через несколько месяцев продала за 900 тыс. грн. При этом минимальная рыночная стоимость такого автомобиля составляет более 2,48 млн грн. Официальные доходы и сбережения семьи не позволяли приобрести актив даже по заниженной цене.

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