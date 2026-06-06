Импорт СПГ из россии в Европу вырос на 25%, несмотря на обещания отказаться от него

Евросоюз продолжает наращивать импорт российского сжиженного газа, несмотря на заявленные планы отказаться от энергоносителей рф до 2027 года. В то же время США остаются главным поставщиком СПГ в ЕС, а россия – вторым крупнейшим.

Об этом сообщает Еuronews.

6 июня 2026, 03:57 Через Сахару прокладывают мега-трубу для поставок газа в ЕС вместо рф Нигерия, Нигер и Алжир продвигают строительство Транссахарского газопровода протяженностью более 4 тысяч километров. После завершения проект сможет поставлять в Европу до 30 млрд кубометров газа ежегодно и станет альтернативой российским

По данным аналитиков, с марта по май импорт сжиженного природного газа из россии в ЕС вырос на 25%. Для сравнения, поставки из США увеличились на 5%, из Алжира – на 11%, а из Норвегии – на 84%.

Рост закупок произошел после сокращения поставок из Катара из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. В то же время именно США обеспечили около 60% всего импорта сжиженного газа в Евросоюз за этот период.

В целом импорт СПГ в ЕС с марта сократился лишь на 1,2%, тогда как в Великобритании – сразу на 20%. Аналитики Института энергетической экономики и финансового анализа отмечают, что ЕС все больше осознает ограничения модели, которая предусматривала наращивание импорта СПГ после энергетического кризиса 2022 года.

Ситуация в странах Европы остается неоднородной. Часть государств сокращает закупки газа, тогда как другие, наоборот, их увеличивают. Самый большой рост импорта СПГ зафиксировали в Германии – на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Закупки также нарастили Италия и Бельгия.

Несмотря на это, развитие «зеленой» энергетики уже позволяет Европе экономить значительные средства. По оценкам аналитиков, только солнечная энергетика по состоянию на начало июня сэкономила Европе 12,8 млрд евро. В то же время ЕС все еще тратит миллиарды на импорт ископаемого топлива.

Напомним, согласно планам ЕС, импорт российского сжиженного природного газа должен прекратиться до конца 2026 года, а поставки российского трубопроводного газа – до осени 2027 года.

При этом Турция хочет продолжить закупки газа из рф после 2026 года, а Украина тем временем заключила соглашение о поставках СПГ из Балтики через терминал Клайпеды.

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