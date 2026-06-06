Импорт СПГ из россии в Европу вырос на 25%, несмотря на обещания отказаться от него

Экономика
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Евросоюз продолжает импортировать российский сжиженный газ, несмотря на планы Брюсселя отказаться от энергоносителей рф до 2027 года.
Associated Press

Евросоюз продолжает наращивать импорт российского сжиженного газа, несмотря на заявленные планы отказаться от энергоносителей рф до 2027 года. В то же время США остаются главным поставщиком СПГ в ЕС, а россия – вторым крупнейшим.

Об этом сообщает Еuronews.

Через Сахару прокладывают мега-трубу для поставок газа в ЕС вместо рфНигерия, Нигер и Алжир продвигают строительство Транссахарского газопровода протяженностью более 4 тысяч километров. После завершения проект сможет поставлять в Европу до 30 млрд кубометров газа ежегодно и станет альтернативой российским

По данным аналитиков, с марта по май импорт сжиженного природного газа из россии в ЕС вырос на 25%. Для сравнения, поставки из США увеличились на 5%, из Алжира – на 11%, а из Норвегии – на 84%.

Рост закупок произошел после сокращения поставок из Катара из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. В то же время именно США обеспечили около 60% всего импорта сжиженного газа в Евросоюз за этот период.

В целом импорт СПГ в ЕС с марта сократился лишь на 1,2%, тогда как в Великобритании – сразу на 20%. Аналитики Института энергетической экономики и финансового анализа отмечают, что ЕС все больше осознает ограничения модели, которая предусматривала наращивание импорта СПГ после энергетического кризиса 2022 года.

Ситуация в странах Европы остается неоднородной. Часть государств сокращает закупки газа, тогда как другие, наоборот, их увеличивают. Самый большой рост импорта СПГ зафиксировали в Германии – на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Закупки также нарастили Италия и Бельгия.

Несмотря на это, развитие «зеленой» энергетики уже позволяет Европе экономить значительные средства. По оценкам аналитиков, только солнечная энергетика по состоянию на начало июня сэкономила Европе 12,8 млрд евро. В то же время ЕС все еще тратит миллиарды на импорт ископаемого топлива.

Напомним, согласно планам ЕС, импорт российского сжиженного природного газа должен прекратиться до конца 2026 года, а поставки российского трубопроводного газа – до осени 2027 года.

При этом Турция хочет продолжить закупки газа из рф после 2026 года, а Украина тем временем заключила соглашение о поставках СПГ из Балтики через терминал Клайпеды.

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