На Полтавщине задержали юношу, подозреваемого в отравлении военного по заказу ФСБ

Правоохранители объявили подозрение 19-летнему жителю Полтавской области, которого завербовали представители российской ФСБ для убийства военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

24 марта 2026, 14:57 Готовили резонансные убийства: СБУ задержала киллера ГРУ РФ и его сообщников Служба безопасности Украины ликвидировала киллера российской военной разведки и задержала более 10 участников агентурной группы, которая готовила заказные убийства известных лиц.

Юноше инкриминируют умышленное убийство военного, совершенное за денежное вознаграждение и в интересах спецслужб государства-агрессора (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, через мессенджер Telegram подозреваемый получил задание от представителя российских спецслужб. За 5000 грн он должен был организовать убийство 23-летнего морского пехотинца.

Как отмечается, для этого спецслужбы рф, используя фейковый аккаунт девушки, наладили общение с военным и договорились отправить ему «подарок».

«Выполняя указания куратора, подозреваемый приобрел бутылку крепкого алкоголя, ввел в нее ядовитую смесь на основе метадона и отправил почтой в Житомир. Военнослужащий получил посылку и употребил алкоголь. Через несколько дней он умер в реанимации в результате отравления», – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к организации и исполнению преступления.

Как известно, враг активно вербует несовершеннолетних девушек для убийств украинских военных.

Напомним, недавно правоохранители предупредили и сорвали попытку заказного убийства заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова.

Также ранее Служба безопасности Украины предотвратила покушение на высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил ВСУ, которое российские спецслужбы планировали осуществить накануне 9 мая.

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