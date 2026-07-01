В Испании из-за аномальной жары в июне зафиксировали почти 900 смертей

В этом году Испания пережила второй самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. Аномальная жара, которая охватила страну в конце месяца, привела почти к 900 смертям.

Об этом сообщает Euronews.

29 июня 2026, 11:20 В Европе за неделю из-за жары погибли более 1300 человек Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что с 21 июня в Европе зафиксировали более 1300 смертей из-за высоких температур. Жару назвали «тихим убийцей».

Государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet) назвало июнь «чрезвычайно жарким». Средняя температура на материковой части страны составила 23,2°C – это на 3,2°C выше среднего показателя за период 1991–2020 годов.

Жарче был только июнь 2025 года, когда средняя температура достигла 23,6°C. Это самые высокие показатели в историческом ряду Aemet, который ведется с 1961 года.

В конце месяца волна жары побила несколько температурных рекордов. 22 и 23 июня в Испании зафиксировали два самых жарких июньских дня как минимум с 1950 года. В метеослужбе назвали этот период «чрезвычайным» из-за его интенсивности, продолжительности и масштаба, особенно в северной части страны, где было установлено много новых рекордов.

Жара существенно повлияла и на уровень смертности. По данным системы ежедневного мониторинга смертности MoMo, которую ведет Министерство здравоохранения Испании, высокие температуры могли быть связаны с 892 смертями в июне. Более 600 из них пришлись на неделю, когда продолжалась самая сильная жара.

Специалисты отмечают, что волны жары в Испании начинаются все раньше, становятся более частыми и интенсивными. По данным Aemet, в период с 1975 по 2000 год в июне на материковой части Испании зафиксировали только две волны жары, тогда как с 2000 по 2025 год их было уже десять.

Эксперты связывают эту тенденцию с изменением климата, вызванным ростом выбросов парниковых газов, в частности из-за использования ископаемого топлива. То, что два самых жарких июня в истории наблюдений пришлись на последние два года, соответствует глобальной тенденции более частого установления температурных рекордов.

Напомним, в мае Европа столкнулась с одной из самых мощных волн жары за последние десятилетия. Тогда был побит ряд исторических температурных рекордов, а во Франции из-за экстремальных погодных условий погибли как минимум семь человек.

В конце июня континент накрыла новая температурная аномалия, а ряд стран Западной и Центральной Европы объявил красный уровень опасности из-за прогнозов синоптиков до +42°C.

По последним подсчетам, из-за экстремально высоких температур в Европе с 21 июня зафиксировали более 1300 смертей.

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