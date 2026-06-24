Военно-морские Силы показали, как уничтожили три катера россиян

Бойцы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили в море сразу три морских безэкипажных катера войск российской федерации.

Об этом Военно-Морские Силы сообщили 24 июня в Телеграм-канале и опубликовали кадры атаки.

«Три вражеских МБЭКа уничтожены. Благодаря слаженным действиям Военно-Морских Сил ВС Украины и ГУР были обнаружены и уничтожены вражеские морские безэкипажные катера», – говорится в сообщении ВМС.

6 мая 2026, 19:13 Морской бой против российского флота: сколько кораблей уничтожено или повреждено Какие российские суда, катера, корабли, фрегаты и тральщики повредила и потопила Украина за годы большой войны – на инфографике.

Кроме этого, за прошедшие сутки подразделения ВМС сбили три ударных БПЛА типа «Shahed/Гербера».

«Не дадим врагу ни одного шанса – ни на суше, ни в воздухе, ни на море», – добавили в ВМС.

Напомним, недавно Военно-морские силы Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по военному объекту Черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе. Удар был нанесен береговым ракетным комплексом «Нептун» по объекту в бухте Стрелецкая.

Также в апреле украинские военные Морских Сил ВСУ поразили два катера российской федерации, которые охраняли Крымский мост в Керченском проливе.

А до этого ВМС точным ударом поразили подсанкционный танкер «MARQUISE» в Черном море, который использовался для незаконной транспортировки российских нефтепродуктов в рамках так называемого «теневого флота».

В то же время стало известно, что российские оккупанты атаковали БПЛА гражданские торговые иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты.

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