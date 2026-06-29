Аналитики ISW объяснили, для чего путин выдумывает «поражения» ВСУ на фронте

Российский диктатор владимир путин открыто приводит неправдивые данные о «победах» армии рф и «поражениях» Сил обороны Украины политикуму, чтобы отвергнуть дипломатические решения по завершению войны в Украине.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Специалисты изучили новые лживые заявления путина, прозвучавшие во время съезда его партии «Единая Россия» 28 июня, и пришли к выводу, что президент рф пытается оправдать военные действия и избегает переговоров с Европой и США относительно завершения конфликта и установления мира.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

Как отметили в ISW, диктатор рф отверг призывы украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам и заявил, что Запад не может стратегически победить россию. Кроме этого, путин утверждал, что украинские войска якобы отступают вдоль всей линии фронта, и отметил, что рф готова бороться за свои основные интересы, добавив, что «это долг партии». Однако никаких доказательств этому диктатор не привел.

Глава Кремля также утверждал, что россия якобы имеет достаточно сил, ресурсов и политической воли, чтобы «дать отпор Западу» в случае конфликта.

С другой стороны, американские специалисты заявляют, что боевые показатели россии продолжают ухудшаться в 2026 году, а способность захватить свои цели военным путем остается под большим вопросом. Поэтому Кремль продолжает прибегать к таким риторическим линиям, чтобы повлиять на Запад, рассчитывая на уступки.

В ISW подчеркивают, что выступление главы Кремля было очередной попыткой представить военную победу россии над Украиной как неизбежную и убедить россиян, что «ВСУ находятся на грани краха».

Вместе с этим путин фактически ушел от тем атак ВСУ на военные объекты рф и почти не комментировал «топливный кризис», охвативший всю россию, ограничившись лишь призывом улучшить работу ПВО.

«Путин не обсуждал украинскую кампанию дипстрайков против россии или масштабный дефицит бензина по всей стране, но он, вероятно, незаметно пытается показать, что осознает экономические и социальные трудности, с которыми сталкивается рф», – объяснили в ISW.

Напоследок путин заявил, что россия переживает «тяжелый» и «судьбоносный» период, и что Кремль осознает и реагирует на все проблемы, связанные якобы с внешними попытками сдержать развитие рф.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения относительно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

Также он подчеркивал, что Украина способна быстро сформировать условия для принуждения россии к миру. Однако реализация этого сценария зависит от решений международных союзников по поддержке, которая обсуждалась на саммите G7.

Тем временем Турция заявила о готовности снова выступить площадкой для переговоров между делегациями Украины и россии с целью возобновления дипломатического процесса по завершению войны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.