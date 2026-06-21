Оккупанты ударили по спальному району Славянска, ранены гражданские

Сегодня, 21 июня, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому району Славянска, в результате обстрела пострадали трое мирных жителей.

Об этом сообщают глава городской военной администрации Вадим Лях и руководитель ОВА Вадим Филашкин.

Отмечается, что в воскресенье около 10:20 захватчики атаковали спальный микрорайон из РСЗО, повреждены многоэтажные дома.

В результате российской атаки повреждены многоэтажные жилые дома, на месте работают экстренные службы, которые устанавливают детали обстрела.

«РСЗО, спальный микрорайон. Повреждены многоэтажные дома. В настоящее время известно о трех пострадавших. 89-летняя женщина госпитализирована. Еще двум людям помощь оказана амбулаторно», – сообщил глава ГВА.

В то же время, Филашкин уточнил, что в Славянске во время атаки были повреждены многоэтажка, пять частных домов, два автомобиля и газопровод.

Напомним, в результате российской атаки на Полтавский район погибли два человека, а количество пострадавших возросло до 13 человек. Среди раненых – шестеро детей.

Как известно, вечером 20 июня Запорожье атаковали КАБами, а в Полтаве зафиксировали попадание ракеты. В тот же день россияне нанесли удар «Молнией» по селу в Николаевской области.

Также 20 июня в Никополе Днепропетровской области под удар попали автомобили «Укрпочты». В связи с этим почтовый оператор принял решение временно приостановить работу передвижных почтовых отделений в Никопольском районе.

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