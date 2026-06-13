Россия ударила КАБами по центру Славянска, есть раненые

Национальная безопасность
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Российские войска ударили тремя управляемыми авиабомбами по центральной части Славянска. В результате атаки ранены три женщины, также повреждены 23 многоэтажки, учебное заведение и автомобили.
t.me/slv_vca

Сегодня, 13 июня, российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска Донецкой области. В результате атаки ранения получили три женщины.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Россияне ударили авиабомбами по жилому району Славянска, ранены гражданскиеРоссийские войска в понедельник, 8 июня, сбросили три авиабомба на Славянск, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения.

По его словам, удар произошел около 10:45. Оккупанты применили три управляемые авиабомбы.

«КАБы, 3 единицы. Повреждены 23 многоэтажки, учебное заведение, автомобили», – отметил Лях.

По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших в результате российской атаки. По информации городской власти, ранения получили три женщины.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на субботу, 13 июня, российские войска осуществили атаку беспилотниками по территории Украины. Всего противник применил 118 ударных и имитационных дронов разных типов.

Также сообщалось, что войска рф нанесли серию ударов по Днепропетровской области, применив КАБы и беспилотники. Повреждены дома, магазины и инфраструктура, есть пострадавшие.

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Донецкая область Славянск Страна-террорист россия УАБ
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