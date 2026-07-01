Залужный ответил Зеленскому, пойдет ли в президенты Украины – СМИ

Президент Владимир Зеленский во время встречи с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным поинтересовался, собирается ли он принимать участие в президентских выборах, которые могут состояться осенью 2026 года.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на слова собеседников медиа из окружения обоих участников встречи.

Как сообщается, диалог между Зеленским и Залужным произошел во время приезда посла в Киев, а формальным поводом стала подготовка премьер-министра Великобритании Кира Стармера к отставке.

25 мая 2026, 10:55 Семь лет Украины мечты: как Владимир Зеленский выполняет свою предвыборную программу Владимир Зеленский выполнил 22 обещания из предвыборной программы 2019 года – и провалил 12. Еще 33 обещания находятся в процессе выполнения. Каких обещаний, данных избирателям, придерживается президент – в материале «Слово и дело».

Сначала президент Украины и посол в Великобритании обсудили политическую ситуацию в Королевстве и ее возможное влияние на украинско-британские отношения. После этого глава государства перешел к теме возможных президентских выборов в Украине, которые не исключил осенью этого года.

По словам источников, Зеленский заявил, что ситуация на фронте в последнее время развивается позитивно, а общество остается достаточно консолидированным. Он якобы отметил, что это создает возможность для проведения выборов. В то же время президент подчеркнул необходимость избежать внутреннего раскола и возможного политического противостояния с Залужным.

«Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?», – вроде как спросил лидер Украины у Залужного. На что, как отметили журналисты, получил утвердительный ответ.

По данным собеседников, бывший главнокомандующий ВСУ ответил коротко: «да, буду», – цитируют источники.

На этом разговор не оборвался и продолжался некоторое время. Собеседники в то же время заметили, что Зеленский не предлагал Залужному других вариантов дальнейшей карьеры.

Между тем источники во власти ранее информировали, что Банковая якобы была готова обсуждать для него различные государственные должности, включая должность премьер-министра Украины.

Авторы материала также подчеркнули, что Залужный объяснил, что не стремился к политической карьере. В то же время он якобы подчеркнул, что многие люди возлагают на него свои надежды, поэтому он не может проигнорировать их доверие. После завершения разговора президент и генерал пожали друг другу руки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов баллотироваться на второй срок, если на момент выборов война с россией еще будет продолжаться.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не будет «держаться за власть» и готов провести выборы в стране, но только при условии наличия гарантий безопасности и прекращения огня.

Также мы узнали, что половина населения Украины (51%) считает выполнение обещаний политиками безальтернативно важным и ни при каких условиях не проголосует во второй раз за того, кто не выполнил свои предыдущие обещания.

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