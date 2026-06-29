Готовили теракт в центре Киева: СБУ задержала очередных агентов ФСБ

Сотрудники Службы безопасности Украины сорвали попытку теракта в центре Киева, которую готовили двое агентов ФСБ рф. В частности, злоумышленницы планировали покушение на военного Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 29 июня.

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Как отмечается, женщины планировали взорвать украинского военнослужащего в его автомобиле, который стоял возле пешеходной зоны Майдана Незалежности.

По данным следствия, для этого одна из агенток должна была заложить под авто самодельное взрывное устройство для последующего дистанционного подрыва – вражеские спецслужбы планировали не только ликвидировать военнослужащего, но и повлечь максимальное количество жертв среди гражданских.

«Еще до попытки заложить взрывчатку сотрудники СБУ обнаружили установленный на автомобиле военного GPS-трекер. Это позволило заблаговременно разоблачить замысел рашистов и задержать обеих агенток. Одну – «на горячем», когда она пришла забирать из тайника самодельную бомбу, вторую – по месту жительства, где обнаружили почти 6 кг взрывчатых веществ», – говорится в сообщении.

Установлено, что обе задержанные действовали порознь, враг завербовал их через знакомых из рф, сотрудничающих с российскими спецслужбами.

«Одна из агенток – безработная жительница Сумщины, которая за обещание «легких заработков» прибыла в Киев, поселилась в отеле и изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ) по видеоинструкции от куратора из рф. Готовую бомбу женщина заложила в тайник на одном из столичных кладбищ. Для конспирации по дороге на кладбище она «замаскировалась» под пожилую женщину в платке с цветами», – заявляют в пресс-службе.

При этом забрать взрывчатку из тайника и закрепить ее вместе с GPS-трекером под авто военного поручили уже другой агентке – завербованной врагом бывшей владелице кондитерского магазина в Севастополе.

«Когда ее бизнес не удался, российские спецслужбисты предложили вытащить ее из долгов в обмен на сотрудничество. По указаниям рашистов женщина прибыла в Киев, где сначала шпионила за украинским защитником, чтобы установить его места пребывания и маршруты движения для совершения теракта. Во время обысков у нее изъят парик, который она планировала надеть во время минирования машины военного», – добавили в СБУ.

Фигуранткам сообщили о подозрениях по:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 258 (пособничество в совершении террористического акта);

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение взрывного устройства);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства).

Как известно, недавно также были задержаны двое агентов ФСБ, планировавших взорвать админздание в Киеве.

Напомним, перед этим разведчики СБУ задержали в Киевской области женщину, которая снимала на видео работу украинских военных ПВО и корректировала массированную атаку ФСБ российской федерации на столицу.

Также контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области мужчину, который по заданию российских спецслужб отслеживал позиции украинских артиллеристов и корректировал атаки врага по бойцам.

А в Днепре схватили российскую агентку-корректировщицу, которая помогала оккупантам готовить ракетно-дроновые атаки по городу.

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