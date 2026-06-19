Судья Западного апелляционного хозсуда пошел на соглашение со следствием

Судья Западного апелляционного хозяйственного суда Олег Матущак пошел на соглашение о признании виновности в рамках уголовного производства о незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Об этом говорится в решении Высшего антикоррупционного суда от 17 июня, сообщает «Слово м дело».

«В ВАКС поступил указанный обвинительный акт с реестром материалов досудебного расследования, распиской подозреваемого о получении копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования и соглашением о признании виновности в уголовном производстве по обвинению (Матущака – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении судьи Западного апелляционного хозсуда Олегу Матущаку. По данным следствия, действия судьи квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Следствие установило, что в 2020-2023 годах судья приобрел элитную недвижимость во Львове - квартиру и паркоместо общей стоимостью 16,7 млн ​​грн. Чтобы скрыть активы, имущество было оформлено на тещу.

Правоохранители отмечают, что официальные доходы и сбережения судьи не позволяли совершить такую ​​покупку. Кроме того, в декларациях за 2022-2023 годы он не указал информацию о пользовании арендованным жильем.

В марте 2019 года НАЗК направило в суд 7 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении пяти должностных лиц за несоблюдение требований закона Украины «О предотвращении коррупции», среди которых был и Олег Матущак. Тогда он без уважительных причин несвоевременно подал ежегодную декларацию за 2017 год.

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