В Минцифры рассказали, какие услуги планируют интегрировать в «Дію» летом

Летом в государственном приложении «Дія» планируют запустить сразу несколько новых сервисов для граждан. Среди них – онлайн-развод и оформление европротокола.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль.

7 мая 2026, 17:25 Украинцам ответили, ждать ли повесток и выборов в «Дії» В Украине не будут проводить выборы через приложение Дія, так как это противоречит Конституции и нарушает тайну голосования. Также через приложение не будут рассылать повестки.

Одним из новшеств станет онлайн-развод. По словам чиновницы, бета-тестирование сервиса должно стартовать в конце июня или начале июля, а полноценный запуск ожидается до конца лета. Услуга будет доступна для супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. Все этапы процедуры можно пройти непосредственно в приложении.

Еще одним новым сервисом станет оформление государственной помощи по программе «єЯсла».

«Это тоже одна из тех услуг, которая будет запущена в ближайшее время, в первой половине лета. Услугой смогут воспользоваться отец ребенка или законный опекун, имеющие ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, официально трудоустроены и на момент подачи заявления работают полный рабочий день», – сказала Коваль.

Кроме того, в середине лета в «Дії» планируют запустить оформление европротокола онлайн. После ДТП водители могут сформировать сообщения непосредственно в приложении, добавить фотографии с места происшествия, выбрать схему аварии и указать необходимые данные. Часть информации система будет заполнена автоматически.

«Для граждан – это, прежде всего, экономия времени и нервов. Вы не ждете полицию, не создаете пробки и можете в реальном времени видеть статус своей заявки. Для государства это оптимизация работы полиции, которая может сосредоточиться на более сложных вызовах», – объяснила чиновница.

Напомним, в середине мая сообщалось, что в «Дії» заработал ИИ-помощник для документов и штрафов ПДД.

Также ранее сообщалось, что штрафы за парковку теперь автоматически подтягиваются в приложение «Дія».

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