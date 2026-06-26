В Украине изменили правила пополнения счетов через терминалы

Национальный банк Украины обновил правила проведения наличных операций через платежные терминалы. Новые требования предусматривают дополнительную проверку при внесении наличных для зачисления средств на счета.

Об этом говорится в постановлении НБУ №67, которое вступает в силу 26 июня.

Согласно нововведению, во время пополнения счетов через платежные терминалы (ПТКС) пользователи должны вводить полный номер мобильного телефона. После этого на указанный номер банк или платежный оператор будет отправлять одноразовый пароль или сообщать его посредством телефонного звонка. Этот код нужно будет ввести на экране терминала для подтверждения операции.

В квитанции после внесения наличных через терминал также должен указываться полный номер телефона плательщика, а также данные о сумме, времени проведения операции, получателе платежа, счете и комиссии.

Новые требования будут действовать для операций по пополнению счетов через платежные терминалы независимо от суммы перевода. В то же время они не будут распространяться на ряд платежей, в частности оплату налогов, штрафов, коммунальных услуг, проезда, мобильной связи (до 500 гривен в месяц за номер), а также пополнение счета через терминал с помощью платежной карты с дополнительной аутентификацией.

Также НБУ обязал платежных операторов хранить информацию о таких операциях и обеспечить невозможность передачи одноразового пароля другому лицу.

Напомним, в конце мая Кабинет министров уточнил правила перерасчета стоимости коммунальных услуг и сделал его обязательным для всех поставщиков тепла и горячей воды. Новые нормы касаются случаев, когда из-за обстрелов или чрезвычайных ситуаций услуги предоставлялись с перебоями или ненадлежащего качества.

Также недавно Верховная Рада приняла закон о налогообложении доходов украинцев с цифровых платформ. Он предусматривает автоматическое удержание налогов платформами, сниженную ставку 10% и льготу для продаж до 2 000 евро в год. Полноценно система должна заработать с 2027 года.

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