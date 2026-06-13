Лисовой объяснил, почему НМТ не планируют делать легче

Министерство образования и науки Украины (МОН) не планирует упрощать Национальный мультипредметный тест (НМТ), несмотря на сложные условия обучения во время войны.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой в комментарии журналистам «Новини.Live».

12 мая 2026, 11:40 Ключевые даты и правила вступительной кампании-2026 Зарегистрировать кабинет абитуриента можно с 1 июля. Подача заявлений продлится с 19 июля по 1 августа, а списки рекомендованных к зачислению студентов опубликуют 6 августа. Чем особенна нынешняя вступительная кампания – на инфографике.

В МОН не планируют как-то упрощать НМТ. Тестирование остается единым и одинаковым для всех участников вступительной кампании, а статистика свидетельствует, что большинство абитуриентов успешно сдают экзамен.

«Процент детей, которые не сдали тест НМТ на минимальный проходной балл, крайне низкий. Это свидетельствует о том, что тест доступен и сдать его возможно», – отметил Лисовой.

Министр подчеркнул, что даже в условиях полномасштабной войны поступление в учреждения высшего образования должно предусматривать проверку базовых знаний. Именно поэтому МОН пока не видит оснований для снижения требований или упрощения тестирования.

В ведомстве считают, что действующий проходной порог вполне достижим для поступающих, а результаты предыдущих лет подтверждают эффективность нынешней модели оценивания.

Напомним, недавно в Украине разгорелась дискуссия относительно правил проведения НМТ и сложности теста. В частности, группа народных депутатов предлагала убрать математику из перечня обязательных предметов, оставив только украинский язык и историю. Такое предложение объясняли чрезмерной нагрузкой на школьников, которые пишут тест по всем дисциплинам в один день.

Однако в МОН такую инициативу отвергли, а премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство не намерено убирать математику из перечня обязательных предметов.

Стоит отметить, что нынешний НМТ проходил в довольно сложных условиях для некоторых абитуриентов. Резонансным стал случай в Одесской области, где из-за непрекращающихся тревог тестирование затянулось с 9 утра до 10 вечера. Тогда Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о нарушении прав детей, которые вынуждены были находиться в укрытиях около 13 часов. В то же время в МОН отметили, что предлагали поступающим перенести экзамен на дополнительную сессию, но подростки настояли на завершении тестирования в тот же день.

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