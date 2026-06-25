Омбудсман призвал снизить проходной бал НМТ и вернуть апелляции на экзаменах

Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился к Кабинету Министров и Министерству образования и науки с предложением снизить проходной балл Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году со 150 до 130 баллов, а также вернуть возможность подавать апелляции на некорректные задания.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил в соцсетях.

12 мая 2026, 11:40 Ключевые даты и правила вступительной кампании-2026 Зарегистрировать кабинет абитуриента можно с 1 июля. Подача заявлений продлится с 19 июля по 1 августа, а списки рекомендованных к зачислению студентов опубликуют 6 августа. Чем особенна нынешняя вступительная кампания – на инфографике.

Лубинец отметил, что в этом году сдача НМТ проходит в условиях воздушных тревог, длительного пребывания в укрытиях, технических сбоев и отсутствия реального механизма обжалования ошибок в тестах. По его мнению, это создает неравные условия для поступающих и влияет на результаты экзамена.

«Фактически каждый тест может прерываться сиренами, каждый час – под угрозой эвакуации, а результаты – под влиянием обстоятельств, которые не имеют ничего общего со знаниями», – заявил омбудсман.

Лубинец отметил, что только в июне 2026 года получил 21 жалобу относительно проблем во время прохождения НМТ. Он подчеркнул, что эти обращения могут быть лишь частью общей проблемы.

В письмах к правительству и МОН Лубинец предложил учесть условия подготовки и сдачи НМТ во время войны, а также позицию ректоров относительно целесообразности снижения предельного балла для конкурсного отбора.

Также омбудсман призвал:

вернуть право на апелляцию относительно некорректных тестовых заданий;

обнародовать тесты и правильные ответы после завершения НМТ;

урегулировать вопрос сдачи экзамена детьми, которые находятся в местах несвободы.

Омбудсман привел пример ситуации в Одессе, где из-за воздушных тревог ученики более 13 часов находились в экзаменационном центре. Отдельно Лубинец вспомнил случай выпускницы из Винницкой области, которая из-за технического сбоя не смогла сдать НМТ. После его вмешательства девушку допустили к дополнительной сессии.

«Право на образование не может зависеть от технических сбоев или ненадлежащей организации. Государство должно адаптировать систему образования к условиям войны, а не заставлять детей расплачиваться за ее недостатки собственным будущим», – подытожил Лубинец.

Напомним, в этом году НМТ проходило в достаточно сложных условиях для некоторых абитуриентов. Резонансным стал случай в Одесской области, где из-за непрерывных тревог тестирование затянулось с 9 утра до 10 вечера. Тогда Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о нарушении прав детей, которые были вынуждены находиться в укрытиях около 13 часов.

В то же время в МОН отметили, что предлагали поступающим перенести экзамен на дополнительную сессию, но подростки настояли на завершении тестирования в тот же день.

В то же время министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что МОН не планирует упрощать Национальный мультипредметный тест (НМТ), несмотря на сложные условия обучения во время войны.

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