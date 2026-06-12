В работе сервисов Meta масштабный сбой: не работает Facebook, Instagram и Messenger

В работе популярных сервисов Meta 12 июня фиксируется масштабный сбой. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы с Facebook, Instagram, Messenger и Downdetector.

Об этом пишут в других соцсетях и пабликах.

В частности, владельцы аккаунтов фиксируют значительные проблемы при попытках авторизоваться в приложениях, отправить текстовые или мультимедийные сообщения, а также при загрузке нового медиаконтента и обновлении ленты новостей.

11 июня 2026, 13:46 «Ощадбанк» закроет отделения и приостановит работу приложения: что известно Ощадбанк предупредил о закрытии отделений и ограничении услуг онлайн-банкинга из-за внедрения масштабных обновлений. Технические работы запланированы на 14 июня 2026 года.

Что важно, жалобы одновременно поступают из многих стран, что подтверждает международный и массовый характер технической проблемы. Украинцы также не могут воспользоваться сервисами.

В то же время сервис Downdetector, отслеживающий сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени, также не загружается или открывается с ошибками, что усложняет проверку.

На данный момент компания Meta официально не сообщала о сбое работы своих ресурсов и не предоставляла информации о возможных причинах сбоя. Информация о точных сроках полного восстановления стабильной работы популярных сервисов и ликвидации последствий сбоя также пока остается неизвестной.

Напомним, это уже не первый сбой в работе Facebook в этом месяце. 2 апреля на подобную проблему уже жаловались пользователи monobank, Facebook, Viber и ряда других сервисов.

Также в этом году масштабный сбой произошел в работе ChatGPT. Проблемы возникали у пользователей из разных стран мира. В частности, нейросеть очень долгое время обрабатывала запросы или полностью выдавала ошибку.

Также мы сообщали, что один из крупнейших государственных банков Украины «Ощадбанк» не будет работать почти сутки 14 июня из-за внедрения масштабного обновления. Будут недоступны некоторые функции приложения и физические отделения.

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