Зеленский внес в Раду законопроект об «Украинском национальном пантеоне»

В День Конституции, 28 июня, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об Украинском национальном пантеоне, который призван почтить выдающихся деятелей национальной истории.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады и в заявлении украинского президента во время выступления по случаю Дня Конституции Украины.

25 мая 2026, 15:42 Лидера ОУН Андрея Мельника перезахоронили на военном мемориальном кладбище На Национальном военном мемориальном кладбище прошло перезахоронение главы ОУН Андрей Мельник и его супруги Софии Федак-Мельник.

Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте под номером 15360, в настоящее время он прорабатывается в профильном комитете.

«Сегодня я внес в парламент закон об Украинском национальном пантеоне. Имена всех героев, которые в разные века и эпохи боролись ради Украины, вдохновляли Украину, будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большой буквы, с большим уважением и вниманием от государства – Украины, которая уважает себя, ценит своих и защищает свое – свое право быть украинцами. Когда никто и никогда не будет приказывать, как нам жить, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев чтить», – заявил президент.

Согласно тексту проекта закона, он определяет правовой статус национального пантеона и будет чтить «выдающихся представителей украинской нации, которые внесли исключительный, исторически значимый вклад» в обретение и восстановление независимости Украины, ее развитие, формирование украинской нации, армии, культуры, искусства, науки, спорта, становление языка, развитие гражданского общества и религии.

Отмечается, что пантеон будет общедоступным мемориальным комплексом и будет расположен в Киеве.

«Принятие законопроекта будет способствовать восстановлению исторической справедливости, формированию национальной памяти и консолидации общества вокруг общей истории», – говорится в пояснительной записке.

При этом документ определяет перечень тех категорий лиц, которые не могут быть в пантеоне. В частности, это касается тех, в отношении кого есть обвинительный приговор за совершение уголовного преступления против нацбезопасности и мира.

Напомним, Зеленский по случаю Дня Конституции подписал указ о награждении государственными наградами ряда украинцев, среди которых культурные деятели, военные и представители местной власти.

Также президент подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон «О государственных наградах Украины» и введение нового знака отличия – ордена Европы.

А еще Зеленский анонсировал установку нового памятника в центре Киева – на месте, где в декабре 2013 года во время Революции Достоинства повалили памятник Ленину.

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