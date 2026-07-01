Рада приняла законопроект об Украинском национальном пантеоне

Верховная Рада Украины 1 июля приняла законопроект номер 15360, предусматривающий учреждение Украинского национального пантеона.

Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Верховной Рады.

За учреждение Пантеона проголосовали 287 народных избранников. Стоит отметить, что ни один нардеп не воздержался и не голосовал против.

Национальный пантеон будет создан в Киеве. Он получит статус объекта государственной собственности и станет общенациональным местом памяти для почтения самых выдающихся представителей украинской нации. Проект будущего комплекса будет выбран через открытый архитектурный конкурс, а финансироваться строительство будет из госбюджета страны.

Как известно, данный законопроект в День Конституции, 28 июня, внес президент Владимир Зеленский.

1 июля 2026, 13:50 Что такое Украинский национальный пантеон и кого там будут чествовать Рада поддержала создание Украинского национального пантеона. Что известно о будущем мемориальном комплексе в Киеве – на инфографике «Слово и дело».

Согласно проекту, на пантеоне будут чтить самых выдающихся украинцев:

лиц, занимавших должности глав государств или приравненные к ним в Руси, Русском королевстве, Украинском казацком государстве (Войске Запорожском), Украинской Народной Республике, Западноукраинской Народной Республике, Украинском государстве, Карпатской Украине;

президентов Украины, кроме тех, которые в соответствии с Конституцией Украины были смещены с поста в порядке импичмента;

лиц, занимавших должности главнокомандующих или главных командиров либо приравненных к ним в вооруженных силах Украинской Народной Республики, Украинской Галицкой армии, Организации народной обороны «Карпатская Сечь», Украинской повстанческой армии;

главнокомандующих Вооруженных Сил Украины во время Войны за Независимость Украины;

лиц, внесших исключительный, исторически значимый вклад в обретение и восстановление независимости, в государствообразование и развитие Украинского государства, в том числе для формирования украинской нации, войска, культуры, искусства, науки, спорта, становления украинского литературного языка, развитие гражданского общества или религии;

лауреатов Нобелевской премии, деятелей науки или культуры мирового уровня, которые были гражданами Украины, либо родились или проживали на территории Украины, либо деятельность которых была связана с территорией Украины.

Также в исключительных случаях с выдающимися лицами могут быть похоронены и члены их семьи первой степени родства.

11 июня 2026, 12:26 Более половины поляков начали хуже относиться к украинцам после решения о «Героях УПА» – опрос 51,9% поляков заявили об ухудшении отношения к украинцам после решения президента Украины Владимира Зеленского о присвоении почетного названия «героев УПА» одному из украинских военных подразделений.

В то же время в Пантеоне не смогут похоронить деятелей, в отношении которых вынесен обвинительный приговор за совершение уголовного преступления против основ национальной безопасности Украины и против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Как известно, создание Украинского национального пантеона вызвало возмущение в Польше на фоне конфликта вокруг почтения в Украине героев УПА. Варшава считает, что создание пантеона может помешать восстановлению отношений между странами.

Также глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от почтения деятелей ОУН и УПА, в частности, Степана Бандеры.

Напомним, недавно на Национальном военном мемориальном кладбище состоялось перезахоронение полковника Армии УНР и главы ОУН Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник.

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