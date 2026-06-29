В Киеве из-за жары ограничили движение грузового транспорта

Из-за аномальной жары в Киеве временно ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта. Запрет действует для грузовиков с определенными параметрами, чтобы защитить дорожное покрытие от разрушения во время высоких температур.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Как отмечается, ограничения вводят в случае, когда температура воздуха достигает +28°C и выше. Они распространяются на грузовики фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Водителям такого транспорта рекомендуют переждать жаркий период на площадках для временной стоянки в пределах полос отвода автомобильных дорог или возле объектов дорожного сервиса.

Об отмене ограничений обещают сообщить дополнительно. Временные меры действуют для сохранения состояния дорог в условиях высоких температур.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за жары на дорогах государственного значения ввели временные ограничения для движения тяжеловесного транспорта.

Также известно, что во вторник, 30 июня, в ряде регионов будут действовать графики почасовых отключений света. Это связано с погодными условиями, в частности с волной аномальной жары, которая накрыла Украину в последние дни.

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