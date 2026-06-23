На дорогах Украины действуют ограничения движения грузовиков из-за аномальной жары

Из-за аномальной жары на дорогах государственного значения ввели временные ограничения для движения тяжеловесного транспорта.
Об этом сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры.
Как отмечается, такие меры необходимы для защиты дорожного покрытия, поскольку при высоких температурах асфальтобетон становится более чувствительным к значительным нагрузкам.
Ограничения будут действовать для грузовиков с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн в случае, если температура воздуха превышает +28°C.
На автомобильных дорогах государственного значения и ключевых логистических маршрутах установят соответствующие дорожные знаки и информационные щиты. Также определяются места временной стоянки грузовиков на период действия ограничений. К организации мероприятий привлечены Национальная полиция, Укртрансбезопасность, местные власти и владельцы объектов дорожного сервиса.
В то же время ограничения не будут распространяться на:
- транспорт, который ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций;
- перевозку опасных и скоропортящихся грузов;
- перевозку живых животных и птицы;
- военные перевозки и транспортировку грузов для нужд обороны.
Водителей и перевозчиков призвали учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков.
Напомним, на этой неделе большинство стран Западной Европы окажутся под влиянием мощной волны жары, которая местами поднимет температуру воздуха до более чем +40°C. В то же время в Украине сейчас ожидается умеренно тёплая летняя погода без экстремальных температур.
А вот ряд государств Западной и Центральной Европы уже объявили красный уровень опасности из-за волны аномальной жары. Синоптики прогнозируют температуру до +42°C.
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