На дорогах Украины действуют ограничения движения грузовиков из-за аномальной жары

Из-за аномальной жары на дорогах государственного значения ввели временные ограничения для движения тяжеловесного транспорта.

Об этом сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры.

29 декабря 2025, 18:41 Какие температурные рекорды фиксировали в мире в 2025 году В этом году мир поразил ряд температурных рекордов с отметкой плюс – в Турции, Пакистане, Индии и Испании. Подробнее – на инфографике.

Как отмечается, такие меры необходимы для защиты дорожного покрытия, поскольку при высоких температурах асфальтобетон становится более чувствительным к значительным нагрузкам.

Ограничения будут действовать для грузовиков с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн в случае, если температура воздуха превышает +28°C.

На автомобильных дорогах государственного значения и ключевых логистических маршрутах установят соответствующие дорожные знаки и информационные щиты. Также определяются места временной стоянки грузовиков на период действия ограничений. К организации мероприятий привлечены Национальная полиция, Укртрансбезопасность, местные власти и владельцы объектов дорожного сервиса.

В то же время ограничения не будут распространяться на:

транспорт, который ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций;

перевозку опасных и скоропортящихся грузов;

перевозку живых животных и птицы;

военные перевозки и транспортировку грузов для нужд обороны.

Водителей и перевозчиков призвали учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, на этой неделе большинство стран Западной Европы окажутся под влиянием мощной волны жары, которая местами поднимет температуру воздуха до более чем +40°C. В то же время в Украине сейчас ожидается умеренно тёплая летняя погода без экстремальных температур.

А вот ряд государств Западной и Центральной Европы уже объявили красный уровень опасности из-за волны аномальной жары. Синоптики прогнозируют температуру до +42°C.

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