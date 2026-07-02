Аграрному бизнесмену снова продлили обязанности по делу Сольского

Высший антикоррупционный суд продлил до 18 августа срок действия обязанностей, возложенных на аграрного предпринимателя Михаила Бугрименко. НАБУ и САП подозревают его в соорганизации дела бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

Такое решение 18 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд арестовал Бугрименко. Альтернативой ему определили 30,28 млн грн залога. Эти средства были внесены и он вышел под обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Сумской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по этому делу; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с него сняли электронный браслет и отменили обязанность не отлучаться за пределы Сумской области без разрешения. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить срок действия остальных обязанностей.

«Ходатайство – удовлетворить. Продлить на два месяца, то есть до 18 августа 2026 года, срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Бугрименко – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении министру агрополитики Николаю Сольскому, его заместителю и другим фигурантам. По версии следствия, участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области обладали правом постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

В результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Они также попытались завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

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