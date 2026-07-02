Украина могла впервые применить собственную баллистическую ракету – Bloomberg

В Министерстве обороны рф заявили, что Украина могла впервые применить в боевых условиях собственную баллистическую ракету. Вероятно, это была новая баллистическая ракета отечественного производства FP-9.

Об этом пишет Bloomberg.

19 августа 2025, 15:55 Вдвое мощнее Tomahawk: что известно об украинской дальнобойной ракете «Фламинго» Украинская крылатая ракета Фламинго с дальностью полета 3 тысяч км уже запущена в серийное производство. Основные ее характеристики – на инфографике Слово и дело.

Как отмечается, в Министерстве обороны рф заявили, что противовоздушная оборона сбила «дальнобойную оперативно-тактическую ракету» в течение последних суток. В то же время в ведомстве не уточнили тип ракеты и не предоставили дополнительных деталей.

По данным издания Bloomberg, такие сообщения могли появиться на фоне заявлений украинской оборонной компании Fire Point о разработке баллистической ракеты FP-9. Главный конструктор компании Денис Штилерман ранее заявлял, что испытания могут начаться летом или в начале осени после завершения работ над двигателем. По данным разработчиков, ракета предназначена для ударов вглубь территории России и может иметь дальность около 850 км.

В случае подтверждения такого применения это могло бы стать новым этапом в развитии украинских дальнобойных средств поражения, которые в настоящее время преимущественно базируются на дронах и крылатых системах. Баллистические ракеты из-за высокой скорости полёта значительно сокращают время реакции систем ПВО и усложняют их перехват.

Как известно, Украина официально пока не подтверждала использование баллистических ракет в боевых действиях.

Напомним, накануне министр обороны Михаил Фёдоров сообщил, что Украина продолжает развивать собственные оборонные технологии и уже испытывает лазерные системы противовоздушной обороны (ПВО). Параллельно продолжается работа над дешёвыми ракетами-перехватчиками, а дроны всё более эффективно уничтожают российские беспилотники.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Украина создала собственную лазерную систему для уничтожения беспилотников и других воздушных целей. Во время первых испытаний комплекс, смонтированный на шасси грузовика, успешно продемонстрировал свои возможности — тренировочный дрон был поражён невидимым лазерным лучом за считанные секунды.

А недавно сообщалось, что компания Fire Point провела испытания элементов будущей противобаллистической системы ПВО Freya.

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