В Киеве представили нового главу столичной патрульной полиции

Национальная безопасность
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Управление патрульной полиции Киева возглавил майор полиции Егор Голубов, который до этого работал в Донецкой области.
Фото: facebook.com/kyivpatrol

Управление патрульной полиции Киева возглавил майор полиции Егор Голубов. Нового руководителя уже представили личному составу.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы.

Следствие установило полную хронологию событий во время теракта в КиевеПо данным прокуратуры, у нападавшего был военный опыт, и он заранее готовился к расстрелу. Окончательные выводы относительно его мотивов и психического состояния устанавливают эксперты.

Голубов начал службу в 2016 году в Донецкой области. За это время он прошел путь от патрульного полицейского до командира батальона.

В последние годы новоназначенный руководитель возглавлял батальон патрульной полиции в Краматорске и Славянске. Там он выполнял задачи по обеспечению правопорядка и безопасности населения.

«Именно этот опыт еще раз подтвердил, что эффективная полиция – это, прежде всего, ответственность, дисциплина, готовность действовать в самых сложных обстоятельствах и быть рядом с людьми тогда, когда они больше нуждаются в помощи», – говорится в заявлении.

Напомним, что предыдущим управляющим управления патрульной милиции Киева был Ярослав Курбаков. Он ушел с должности после теракта в Голосеевском районе столицы, который произошел 18 апреля.

Тогда мужчина открыл огонь по людям и взял заложников в помещении супермаркета. В ходе спецоперации силовики ликвидировали нападавшего. Жертвами стрелка стали семь человек, столько же гражданских пострадали.

Инцидент сопровождался скандалом относительно действий двух правоохранителей, которые сбежали с места происшествия.

На фоне общественного резонанса руководитель Департамента патрульной полиции Украины, генерал Евгений Жуков, официально подал в отставку. А 21 апреля глава МВД Игорь Клименко назначил временного главу патрульной полиции.

Согласно результатам онлайн-опроса, после теракта в Киеве ощущение безопасности ухудшилось у 53% украинцев. Известно, что Нацполиция создаст в областных центрах спецгруппы для реагирования на случаи стрельбы.

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Нацполиция Киев Полиция Теракт Назначение
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