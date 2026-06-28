Австралия ужесточает ограничения на соцсети для детей и вдвое поднимает штрафы

Власти Австралии объявили об ужесточении правил, ограничивающих доступ детей к социальным сетям, а также о существенном увеличении штрафов для технологических компаний, которые не будут выполнять новые требования.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно обновленным нормам, максимальный штраф для платформ, которые систематически нарушают запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет, вырастет с 49,5 млн до 99 млн австралийских долларов (приблизительно 68 млн долларов США).

Кроме того, правительство усиливает полномочия Комиссара по электронной безопасности, который сможет требовать от платформ детальные отчеты о мерах, направленных на предотвращение создания аккаунтов несовершеннолетними.

Под новые проверки могут попасть такие платформы, как Instagram и Facebook (Meta Platforms), YouTube (Google), Snapchat (Snap Inc.) и TikTok (TikTok).

Правительство заявило, что регулятор уже расследует возможные нарушения со стороны этих сервисов. После введения запрета, по официальным данным, было деактивировано или ограничено более 5 миллионов аккаунтов пользователей в возрасте до 16 лет.

В то же время исследования показывают, что ограничения остаются не полностью эффективными. По данным British Medical Journal, большинство подростков продолжают пользоваться соцсетями, используя обходные способы подтверждения возраста, в частности фальшивые данные или автоматические системы распознавания лиц.

Премьер-министр Австралии Anthony Albanese заявил, что крупные технологические компании не делают достаточно для защиты детей.

«В соцсетях все еще слишком много детей», – подчеркнул он.

Министр связи Аника Веллс также раскритиковала подход платформ, заявив, что они прилагают «минимальные усилия» для выполнения требований закона.

Правительство отмечает, что новые правила также позволят регулятору получать информацию не только от соцсетей, но и от сторонних сервисов проверки возраста и магазинов приложений, чтобы контролировать соблюдение запрета.

Сроки вступления в силу изменений пока не объявлены.

Напомним, с 10 декабря 2025 года в Австралии на законодательном уровне начал действовать официальный запрет на использование социальных сетей подростками до 16 лет. В ответ на новые требования компания Meta уже в первые дни заблокировала на территории страны около 550 тысяч детских учетных записей.

Как известно, вслед за Австралией запрет на соцсети внедрили или собираются внедрить ряд стран Европы.

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