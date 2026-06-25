Заммэра Житомира задержали по подозрению в незаконном обогащении на более чем 9 млн

Первому заместителю городского головы Житомира Александру Шевчуку сообщили о подозрении в незаконном обогащении – за период войны чиновник обзавелся активами, стоимость которых существенно превышает свои законные доходы. Его взяли под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора и полиция Житомирской области.

Ведомство не называет имени чиновника, при этом, по данным правоохранителей, еще 19 июня сообщение о подозрении получил один из заместителей Житомирского городского головы. Однако издание «Суспільне» уточняло, что речь идет именно о Шевчуке.

По данным прокуратуры, в течение 2021-2025 годов чиновник приобрел земельный участок, на котором возвел жилой дом общей площадью почти 200 кв. м, и автомобиль Volkswagen Touareg.

Отмечается, что с целью сокрытия и неотражения имущества в ежегодных декларациях, он заранее «фиктивно» развелся с женой, однако продолжил совместно проживать и вести общий быт.

«В дальнейшем оформил на нее земельный участок и новопостроенный жилой дом. Общая стоимость необоснованных активов, согласно заключению эксперта, более чем на 9,3 миллиона гривен превышает семейные задекларированные доходы чиновника», – заявили в ОГП.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Шевчуку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 832 тысячи гривен. В настоящее время решается вопрос об аресте имущества и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, в Полтавской области трое чиновников сферы образования нанесли ущерб бюджету государства на 19 миллионов гривен, построив непригодные укрытия для детей. Им сообщено о подозрении.

А недавно стало известно, что САП в сентябре направит в суд дело экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы о незаконном обогащении.

Также стало известно, что заместитель председателя Ровненского облсовета обжаловал 9 лет заключения за получение неправомерной выгоды и злоупотребление влиянием.

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