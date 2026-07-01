Подрыв «Северных потоков»: Германия выдвинула обвинение подозреваемому украинцу

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Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение 50-летнему гражданину Украины по делу о подрыве газопроводов Северный поток.
Фото: Getty Images

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение 50-летнему гражданину Украины Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» в Балтийском море.

Об этом сообщает Die Zeit.

Украинцы, которых связывают с подрывом «Северных потоков», могли контактировать с ЦРУ – СМИПо данным Spiegel, весной 2022 украинцы обсуждали с сотрудниками ЦРУ свои планы по влиянию на российские газопроводы. В ЦРУ эту информацию отрицают.

Следователи утверждают, что подозреваемый мог возглавлять группу из семи человек, которая в сентябре 2022 года совершила подрывы подводных трубопроводов. Ему инкриминируют нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру, а также причастность к взрыву и умышленному уничтожению сооружений.

Подозреваемый также мог сотрудничать со Службой безопасности Украины, а в момент взрывов якобы находился на службе в украинской армии.

Отмечается, то прокуроры оценивают доказательства против Кузнецов как бесспорные. Так, намецкие правоохранители, среди прочего, перехватили телефонные разговоры, в ходе которых подозреваемый обсуждал взрывы с родственниками и фактически признал свою вину.

Напомним, в сентябре 2022 года на «Северных потоках» зафиксировали несколько утечек газа. В ходе расследования повреждений газопроводов правоохранители пришли к выводу, что линии газопроводов пострадали в результате диверсии – следователи обнаружили следы взрывчатых веществ.

Согласно материалам дела, тогда группа из четырех дайверов, взрывотехника и шкипера отправилась в район трубопроводов на съемной яхте Andromeda. Утверждается, что на глубине около 80 метров были заложены взрывные устройства, изготовленные из высокомощной взрывчатки. После этого были разрушены три нити «Северных потоков».

В сентябре прошлого года в Польше задержали украинца, подозреваемого в деле о подрыве «Северных потоков». Ещё одного украинца, подозреваемого в деле о подрыве «Северных потоков», задержали в Италии.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года польский суд отказал Германии в экстрадиции гражданина Украины Владимира Журавлёва, которого задержали по подозрению в подрыве.

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