ВАКС не изменил меру пресечения осужденному экс-главе ГФС Насирову

Высший антикоррупционный суд не изменил меру пресечения в виде залога в размере 27,5 млн грн, примененную к бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в рамках дела о получении неправомерной выгоды.

Такое решение 22 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Насиров вышел из-под стражи под 55 млн грн залога. Позже ему снизили залог до 27,5 млн грн. Защитник экс-главы ГФС просил изменить меру пресечения на личное обязательство. Он мотивировал это тем, что сейчас Насиров содержится в следственном изоляторе, куда его отправили в рамках другого дела, в котором его приговорили к заключению.

«Ходатайство защитника об изменении меры пресечения, примененного в отношении обвиняемого (Насирова – ред.) в уголовном производстве, – оставить без удовлетворения», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе ГФС Роману Насирову в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды. Также о подозрении в предоставлении этой выгоды сообщили олигарху Олегу Бахматюку, но заочно.

Следствие установило получение председателем ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в $5,5 млн за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля - августа 2016 года.

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