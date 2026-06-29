ВАКС утвердил соглашение с разыскиваемой обвиняемой по делу Центрэнерго

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с бывшим директором департамента по финансово-экономическим вопросам и энерготрейдингу «Центрэнерго» Екатериной Токарь по делу о нанесении 176 млн грн убытков госкомпании. Ей назначили 3 года условно.

Такое решение 24 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, Токарь пошла на соглашение о признании виновности. Она обязалась сотрудничать с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оказать помощь Вооруженным силам Украины.

«Утвердить соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и обвиняемой (Токар – ред.) в уголовном производстве. (Токар – ред.) признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, на государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях сроком на 3 года со штрафом, 8 500 грн», – говорится в решении.

Ей освободили от основного наказания на испытательный срок в 1 год. С нее взыскали процессуальные расходы на сумму 55 335 грн.

Ранее антикоррупционный суд решил заочно судить двух фигурантов этого дела.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о 176 млн грн убытков «Центрэнерго». По данным следствия, в 2020 году ПАО «Центрэнерго» заключило соглашение о продаже электроэнергии ООО «Юнайтед Энерджи»-победителю аукциона. Из-за неотбора законтрактованной по этим соглашениям электроэнергии компания-победитель должна была заплатить штраф. Чтобы этого избежать, с ПАО задним числом заключили дополнительные соглашения: исключили из основных соглашений положения о разрешенных пределах отклонения от объемов отъема электроэнергии.

Такие изменения позволили упомянутому ООО отбирать любой объем электроэнергии, несмотря на то, что по условию проведенных аукционов отнятие договорного объема электроэнергии должно быть гарантировано. В результате этих действий ПАО не получило 176,8 млн грн.

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