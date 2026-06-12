NYT выяснило, какое количество вооружений США планируют вывести из Европы

Соединённые Штаты планируют существенно сократить количество авиации и военно-морских сил, которые они предоставляют для операций НАТО в Европе.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников и внутренние документы.

21 октября 2024, 18:00 Войска США в Европе: численность контингента в разных странах Численность военных США в странах Европы – на инфографике. Украина после войны предлагает частично заместить американский контингент.

Речь идёт об очередном этапе сокращения американского военного присутствия, который, по оценкам союзников, может заметно ослабить возможности сдерживания России.

Согласно плану, который уже был передан союзникам в письменном виде в начале июня, сокращение охватывает сразу несколько ключевых категорий военной техники:

количество истребителей F-16 и F-15E планируют уменьшить примерно со 150 до 100;

количество морских разведывательных самолётов сократят с 26 до 15;

все 8 самолётов-заправщиков, которые ранее были доступны для Европы, планируют вывести;

часть стратегических сил, включая подводную лодку с ракетами, авианосец и несколько кораблей, будет переориентирована в другие регионы;

также сократят одну из двух групп бомбардировщиков, которые ранее были закреплены за Европой.

В совокупности эти изменения означают уменьшение американского вклада в воздушные и морские операции НАТО, в частности в части дальнобойных ударов, разведки и дозаправки в воздухе — критических элементов современной войны.

По оценкам экспертов, такие сокращения могут осложнить для Альянса мониторинг российской военной активности, в частности подводных лодок в Северной Атлантике, а также ограничить возможности быстрого реагирования в случае эскалации.

В Пентагоне отказались комментировать конкретные цифры из документа, однако подтвердили общий курс на пересмотр военного присутствия в Европе. В предыдущих заявлениях американское командование подчёркивало, что США планируют больше сосредоточивать ресурсы на Индо-Тихоокеанском регионе из-за роста стратегической конкуренции с Китаем.

Напомним, недавно Пентагон объявил о решении сократить с четырёх до трёх общее количество боевых бригадных групп США, размещённых в Европе.

Как известно, ранее Пентагон сообщил о планах вывести около 5 тысяч американских военнослужащих из Германии и перебросить их в США и другие зарубежные базы.

По данным СМИ, противоречивые заявления президента США Дональда Трампа относительно численности американских войск в Европе вызвали организационные сбои, отмену ротаций. Они также приводят к потенциальным расходам в миллионы долларов.

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