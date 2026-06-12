NYT выяснило, какое количество вооружений США планируют вывести из Европы

Соединённые Штаты планируют существенно сократить количество авиации и военно-морских сил, которые они предоставляют для операций НАТО в Европе.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников и внутренние документы.
Речь идёт об очередном этапе сокращения американского военного присутствия, который, по оценкам союзников, может заметно ослабить возможности сдерживания России.
Согласно плану, который уже был передан союзникам в письменном виде в начале июня, сокращение охватывает сразу несколько ключевых категорий военной техники:
- количество истребителей F-16 и F-15E планируют уменьшить примерно со 150 до 100;
- количество морских разведывательных самолётов сократят с 26 до 15;
- все 8 самолётов-заправщиков, которые ранее были доступны для Европы, планируют вывести;
- часть стратегических сил, включая подводную лодку с ракетами, авианосец и несколько кораблей, будет переориентирована в другие регионы;
- также сократят одну из двух групп бомбардировщиков, которые ранее были закреплены за Европой.
В совокупности эти изменения означают уменьшение американского вклада в воздушные и морские операции НАТО, в частности в части дальнобойных ударов, разведки и дозаправки в воздухе — критических элементов современной войны.
По оценкам экспертов, такие сокращения могут осложнить для Альянса мониторинг российской военной активности, в частности подводных лодок в Северной Атлантике, а также ограничить возможности быстрого реагирования в случае эскалации.
В Пентагоне отказались комментировать конкретные цифры из документа, однако подтвердили общий курс на пересмотр военного присутствия в Европе. В предыдущих заявлениях американское командование подчёркивало, что США планируют больше сосредоточивать ресурсы на Индо-Тихоокеанском регионе из-за роста стратегической конкуренции с Китаем.
Напомним, недавно Пентагон объявил о решении сократить с четырёх до трёх общее количество боевых бригадных групп США, размещённых в Европе.
Как известно, ранее Пентагон сообщил о планах вывести около 5 тысяч американских военнослужащих из Германии и перебросить их в США и другие зарубежные базы.
По данным СМИ, противоречивые заявления президента США Дональда Трампа относительно численности американских войск в Европе вызвали организационные сбои, отмену ротаций. Они также приводят к потенциальным расходам в миллионы долларов.
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