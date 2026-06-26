За это не должны требовать деньги: НСЗУ напомнила о бесплатных услугах для пациентов в больницах

Общество
Читати українською
В Украине большинство услуг в стационаре покрывает государство. НСЗУ напомнила, за какие обследования, лекарства и условия пребывания пациенты не должны платить, и как защитить свои права.
Фото: Freepik

Госпитализация в Украине не означает необходимости оплачивать капельницы, анализы или дорогие обследования. В большинстве случаев расходы покрывает государство в рамках Программы медицинских гарантий.

Об этом напоминает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), отмечая, что миллионы украинцев уже воспользовались правом на бесплатную медицинскую помощь.

Как менялись расходы на медицину до большой войны, во время пандемии и вторжения рфКак менялось бюджетное финансирование МОЗ и программы НСЗУ государственных гарантий медицинского обслуживания населения с 2019 по 2025 год, а также сколько заложили на 2026 год – на инфографике.

Пациент имеет право на бесплатную госпитализацию, если:

  • есть направление от семейного врача или узкого специалиста;
  • вызвала скорая помощь;
  • произошло перевод из другого медучреждения;
  • пациент самостоятельно обратился в неотложном состоянии.

В таких случаях больница, имеющая договор с НСЗУ, не имеет права требовать оплату за базовые услуги.

После госпитализации все необходимые анализы и диагностика оплачиваются государством. В частности, пациентам бесплатно доступны лабораторные исследования:

  • общий и биохимический анализ крови;
  • определение группы крови и резус-фактора;
  • анализы на глюкозу, гликированный гемоглобин, липидный профиль;
  • общий анализ мочи;
  • тесты на ВИЧ, гепатиты, сифилис, COVID-19 и грипп;
  • другие необходимые бактериологические исследования.

Инструментальная диагностика:

  • ЭКГ;
  • УЗИ, в том числе с доплерографией;
  • рентген и эндоскопия;
  • КТ и МРТ по показаниям врача.

Пакет медицинских гарантий охватывает не только диагностику, но и полный процесс пребывания в стационаре. Пациент имеет право на:

  • круглосуточное медицинское наблюдение;
  • консультации профильных специалистов;
  • лекарства из Национального перечня и централизованных закупок Минздрава;
  • обезболивание, кислородную поддержку и интенсивную терапию;
  • питание во время пребывания в больнице;
  • реабилитацию в остром периоде болезни.

В Украине более 800 медицинских учреждений работают в рамках программы стационарной помощи. Найти больницу можно через дашборд НСЗУ, выбрав соответствующий пакет услуг.

В НСЗУ подчеркивают: если больница, имеющая договор с государством, требует деньги за обследования, лекарства или пребывание в палате – это нарушение закона.

В таких случаях пациентам советуют обращаться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или подавать официальную жалобу онлайн.

Напомним, ранее Кабмин усилил контроль за обоснованностью выдачи больничных и обновил порядок их проверки.

Кроме того, правительство приняло решение расширить перечень «Доступных лекарств», поэтому с июля 2026 года в список добавят еще 51 международное непатентованное название медикаментов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
Медицина НСЗУ Больница Лечение
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

За это не должны требовать деньги: НСЗУ напомнила о бесплатных услугах для пациентов в больницах
Король Чарльз и принц Уильям впервые раскрыли суммы своих личных налогов
СМИ узнали, какую помощь могут пообещать Украине страны НАТО во время саммита в Анкаре
МОН после обращения омбудсмена ответило, снизят ли проходной балл НМТ
Еще две страны ЕС против части новых санкций для россии – Bloomberg
Свириденко рассказала, какие соглашения подписала Украина в Гданьске и на что пойдут миллиарды евро
Четвертый по мощности НПЗ рф остановил работу после атаки БпЛА – СМИ
Киев оказался под ракетной атакой: выяснились подробности о последствиях обстрела
итогиЕС предоставил первый транш по ссуде в 90 млрд евро, а на Кинбурнской косе подняли флаг Украины. Главное за день
Дания больше не будет предоставлять временную защиту украинским мужчинам мобилизационного возраста
Больше новостей