За это не должны требовать деньги: НСЗУ напомнила о бесплатных услугах для пациентов в больницах

Госпитализация в Украине не означает необходимости оплачивать капельницы, анализы или дорогие обследования. В большинстве случаев расходы покрывает государство в рамках Программы медицинских гарантий.

Об этом напоминает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), отмечая, что миллионы украинцев уже воспользовались правом на бесплатную медицинскую помощь.

15 декабря 2025, 16:41 Как менялись расходы на медицину до большой войны, во время пандемии и вторжения рф Как менялось бюджетное финансирование МОЗ и программы НСЗУ государственных гарантий медицинского обслуживания населения с 2019 по 2025 год, а также сколько заложили на 2026 год – на инфографике.

Пациент имеет право на бесплатную госпитализацию, если:

есть направление от семейного врача или узкого специалиста;

вызвала скорая помощь;

произошло перевод из другого медучреждения;

пациент самостоятельно обратился в неотложном состоянии.

В таких случаях больница, имеющая договор с НСЗУ, не имеет права требовать оплату за базовые услуги.

После госпитализации все необходимые анализы и диагностика оплачиваются государством. В частности, пациентам бесплатно доступны лабораторные исследования:

общий и биохимический анализ крови;

определение группы крови и резус-фактора;

анализы на глюкозу, гликированный гемоглобин, липидный профиль;

общий анализ мочи;

тесты на ВИЧ, гепатиты, сифилис, COVID-19 и грипп;

другие необходимые бактериологические исследования.

Инструментальная диагностика:

ЭКГ;

УЗИ, в том числе с доплерографией;

рентген и эндоскопия;

КТ и МРТ по показаниям врача.

Пакет медицинских гарантий охватывает не только диагностику, но и полный процесс пребывания в стационаре. Пациент имеет право на:

круглосуточное медицинское наблюдение;

консультации профильных специалистов;

лекарства из Национального перечня и централизованных закупок Минздрава;

обезболивание, кислородную поддержку и интенсивную терапию;

питание во время пребывания в больнице;

реабилитацию в остром периоде болезни.

В Украине более 800 медицинских учреждений работают в рамках программы стационарной помощи. Найти больницу можно через дашборд НСЗУ, выбрав соответствующий пакет услуг.

В НСЗУ подчеркивают: если больница, имеющая договор с государством, требует деньги за обследования, лекарства или пребывание в палате – это нарушение закона.

В таких случаях пациентам советуют обращаться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или подавать официальную жалобу онлайн.

Напомним, ранее Кабмин усилил контроль за обоснованностью выдачи больничных и обновил порядок их проверки.

Кроме того, правительство приняло решение расширить перечень «Доступных лекарств», поэтому с июля 2026 года в список добавят еще 51 международное непатентованное название медикаментов.

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