За это не должны требовать деньги: НСЗУ напомнила о бесплатных услугах для пациентов в больницах

Госпитализация в Украине не означает необходимости оплачивать капельницы, анализы или дорогие обследования. В большинстве случаев расходы покрывает государство в рамках Программы медицинских гарантий.
Об этом напоминает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), отмечая, что миллионы украинцев уже воспользовались правом на бесплатную медицинскую помощь.
Пациент имеет право на бесплатную госпитализацию, если:
- есть направление от семейного врача или узкого специалиста;
- вызвала скорая помощь;
- произошло перевод из другого медучреждения;
- пациент самостоятельно обратился в неотложном состоянии.
В таких случаях больница, имеющая договор с НСЗУ, не имеет права требовать оплату за базовые услуги.
После госпитализации все необходимые анализы и диагностика оплачиваются государством. В частности, пациентам бесплатно доступны лабораторные исследования:
- общий и биохимический анализ крови;
- определение группы крови и резус-фактора;
- анализы на глюкозу, гликированный гемоглобин, липидный профиль;
- общий анализ мочи;
- тесты на ВИЧ, гепатиты, сифилис, COVID-19 и грипп;
- другие необходимые бактериологические исследования.
Инструментальная диагностика:
- ЭКГ;
- УЗИ, в том числе с доплерографией;
- рентген и эндоскопия;
- КТ и МРТ по показаниям врача.
Пакет медицинских гарантий охватывает не только диагностику, но и полный процесс пребывания в стационаре. Пациент имеет право на:
- круглосуточное медицинское наблюдение;
- консультации профильных специалистов;
- лекарства из Национального перечня и централизованных закупок Минздрава;
- обезболивание, кислородную поддержку и интенсивную терапию;
- питание во время пребывания в больнице;
- реабилитацию в остром периоде болезни.
В Украине более 800 медицинских учреждений работают в рамках программы стационарной помощи. Найти больницу можно через дашборд НСЗУ, выбрав соответствующий пакет услуг.
В НСЗУ подчеркивают: если больница, имеющая договор с государством, требует деньги за обследования, лекарства или пребывание в палате – это нарушение закона.
В таких случаях пациентам советуют обращаться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или подавать официальную жалобу онлайн.
Напомним, ранее Кабмин усилил контроль за обоснованностью выдачи больничных и обновил порядок их проверки.
Кроме того, правительство приняло решение расширить перечень «Доступных лекарств», поэтому с июля 2026 года в список добавят еще 51 международное непатентованное название медикаментов.
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