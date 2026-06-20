Только за январь-май поставки бензина из Беларуси в рф выросли в 13 раз – Зеленский

Украина фиксирует существенный рост поставок нефтепродуктов из Беларуси в россию, что оказывает прямое влияние на способность Москвы продолжать войну.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации.
По его словам, только за период январь-май объемы экспорта бензина из Беларуси в рф выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как поставки дизельного горючего увеличились втрое.
Президент подчеркнул, что подобные показатели фактически свидетельствуют об углублении привлечения Беларуси к обеспечению российской военной машины.
Отдельно Зеленский заявил, что украинская сторона фиксирует на территории Беларуси вдоль границы четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях, которые были задействованы во время атак на Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области, а также на объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры.
«Также мы знаем о каждом заводе в Беларуси, который работает на россию и работает на ее войну. Каждое предприятие, поставляющее компоненты для российского оружия – для бронетехники, для ракетных систем – и также предприятие, поставляющее россии горючее на войну, – это все втягивание Беларуси в войну. Украина этого не хочет, и мы предупредили фактическое руководство Беларуси, которое влияет на соответствующие события», – добавил глава государства.
Напомним, недавно руководитель Беларуси Александр Лукашенко извинился за резкие слова в адрес президента Зеленского, подчеркнув, что со стороны Минска не стоит ждать военных действий.
Зеленский, комментируя слова Лукашенко, рассказал о российских ретрансляторах в приграничье и подчеркнул, что у Минска есть неделя, чтобы демонтировать соответствующее оборудование.
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