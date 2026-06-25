Россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой и 90 дронами: сколько сбила ПВО

В ночь на 25 июня российские войска выпустили по Украине баллистическую ракету Искандер-М, а также 90 ударных беспилотников разных типов. Силам ПВО удалось сбить 83 вражеские цели

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 24 июня враг баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, а также 90 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания баллистической ракеты и 6 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Напомним, накануне российские оккупационные войска нанесли удары по автозаправочным комплексам и производственным объектам Нафтогаза в четырех областях Украины.

А утром 24 июня оккупанты попали беспилотником по АЗС на окраине Сум, а через несколько часов ударили дроном по кинотеатру в центре Конотопа. Пострадали гражданские.

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