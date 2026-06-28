В ходе атаки на Киев пострадало фармацевтическое предприятие «Дарница»

В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 28 июня повреждения получили объекты фармацевтического предприятия «Дарница».

Об этом сообщила член стратегического совета компании Екатерина Загорий.

По ее словам, на данный момент предприятие не разглашает деталей касательно характера повреждений или их последствий. Такое решение объясняют соображениями безопасности, необходимостью соблюдения информационной тишины и ожиданиями завершения работы компетентных служб, чтобы не предоставлять врагу информацию для корректировки будущих обстрелов.

«Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали относительно характера повреждений или последствий», – отметила Екатерина Загорий.

В компании также сообщили, что в результате атаки никто из сотрудников не погиб и не пострадал. Несмотря на нанесенные повреждения, известный медицинский бренд продолжает работать в штатном режиме и выполнять свои обязательства по обеспечению граждан медикаментами.

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 июня, российские войска совершили очередную воздушную атаку по территории Украины, применив баллистические и противокорабельные ракеты, а также более 140 ударных беспилотников различных типов.

В частности, баллистическими ракетами россияне атаковали Киев. Взрывы прозвучали дважды с интервалом в 40 минут. Днем в воскресенье в Дарницком районе взрывотехники изъяли боевую часть ракеты, которая упала вблизи жилого многоэтажного дома.

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